Steeds meer mensen daten volgens hun sterrenbeeld: belooft dat meer succes?

10 unieke plaatsen voor communiefoto’s. Fotograaf geeft praktische tips: “Laat ze vooral niet te veel poseren”

Bij een communie of lentefeest hoort een uitnodiging mét schattige foto. Wij tippen enkele onverwachtse, fotogenieke plaatsen in ons land, en een fotograaf verheldert hoe je een echt natuurlijke, fijne foto van je kind maakt. “Voor je een locatie vastlegt, denk je best na over het ontwerp van je kaartje.”