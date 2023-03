Steeds meer mama’s schamen zich op sociale media niet meer voor hun rommelige huis: “Ik ben een ‘hot mess mom’”

Speelgoed over de hele vloer, vuile borden in de keuken, vlekken op de sofa. Op sociale media tonen steeds meer ‘non aesthetic moms’ of ‘niet perfecte mama’s’ dat een rommelig huishouden best oké is en niet iedereen ‘Instagram perfect’ kan leven. “Net als veel mama’s ging ik gebukt onder de mentale last. Ik kon niet meer ontspannen, tenzij alles proper en geordend was.”

Sociale media bezorgen ons vaak een verbloemd beeld van het leven en onrealistische verwachtingen. En dat geldt ook voor ouders. Op Instagram en TikTok vind je tal van ‘momfluencers’ die een inkijkje geven in hun leven. Ze tonen hun interieur dat piekfijn in orde is, alle planten die in bloei staan, speelgoed dat opgeruimd en geordend volgens kleur in de kast staat en de blije gezichtjes van hun kinderen.

Het gevolg: er wordt weleens vergeten dat het ouderschap in werkelijkheid meestal níét zo Instagram perfect is. Dat legt veel extra druk op mama’s en papa’s, die een plaatje proberen na te streven dat niet realistisch is.

Al meer dan 40 miljoen views voor ‘hot mess moms’

In dat opzicht is het niet gek dat er nu een tegenbeweging aan de gang is. Je vindt ze onder de hashtag #nonaestheticmoms, of vrij vertaald: niet perfecte mama’s. Die mama’s leggen online de echte momenten vast, het leven zoals het is. En ja, meer dan eens ziet hun huis er dan uit als een mesthoop. Maar dat wordt gesmaakt: op TikTok verzamelde de hashtag al meer dan 40 miljoen views.

Een van de voortrekkers is de Amerikaanse Emily Jeanne Ferret, mama van twee. Ze noemt zichzelf een ‘hot mess mom’ en ‘non aesthetically pleasing’. In een interview met het online entertainmentmagazine Bored Panda vertelt ze dat ze vroeger een ‘clean freak’ was. Met andere woorden: ze was geobsedeerd door kuisen.

Quote Alles moest proper en geordend zijn, maar dat nam zó veel tijd in beslag. Emily Jeanne Ferret

“Net als vele mama’s ging ik gebukt onder mentale lasten. Ik dacht dingen als: ik ga tien minuten de afwas doen. Maar tijdens die tien minuten dacht ik aan 600 andere dingen die ik nog moest regelen en uiteindelijk was ik geen tien minuten, maar twee uur bezig.”

“Ik kon niet meer ontspannen, tenzij alles proper en geordend was. Maar dat nam zó veel tijd in beslag. Tijd die ik liever wilde spenderen met mijn kinderen en mijn echtgenoot. Pas de laatste zes maanden begon ik dat in te zien en besliste ik dat ik dingen wilde veranderen”, zegt ze. Emily vertelt verder dat ze een schema opstelde dat haalbaar was voor haar gezin, en als haar huis er dan bij ligt als een rommeltje, tja, dan is dat maar zo.

Lekker lachen met alle klusjes die nog gedaan moeten worden

Terwijl Emily vroeger veel voor-en-nafilmpjes maakte van haar kuisbeurten, toont ze nu zonder gêne haar chaotische huishouden, de afwas die nog in de gootsteen staat en haar kamerjas die ten prooi is gevallen aan snottebellen en vuile handjes van haar kinderen.

In een van haar laatste filmpjes zegt ze met een heerlijk gevoel voor zelfrelativering: “Laat ik jullie mijn huis zien, zodat jullie je beter voelen over je eigen woning.” Ze toont een rondslingerende handschoen die al eeuwig op dezelfde plek ligt — de bijhorende handschoen is ze kwijt. Ze lacht met alle klusjes in huis die nog gedaan moeten worden en de kerstversiering die ze nog steeds niet heeft opgeruimd.

De reacties zijn overduidelijk positief. De algemene boodschap: “Dit is zo herkenbaar”, reageren mensen massaal. En heel wat andere ouders, vooral mama’s, doen intussen hetzelfde. Ze zwieren foto’s en video’s online van hun rommelige huis, de vlekken in de sofa, het bed dat niet opgedekt is, de berging die alles behalve netjes geordend is. En hun conclusie? Dat voelt lekker bevrijdend.

