Steeds meer koppels zetten net als J.Lo en Ben Affleck een ‘liefdestattoo’. Dit moet je weten voor je dat ook doet

Zangeres Jennifer Lopez en manlief Ben Affleck stapten zo’n halfjaar geleden in het huwelijksbootje. Maar sinds kort pronkt het koppel met een ander, meer permanent teken van hun liefde: een tattoo. Op de ribben van J.Lo staat nu een oneindigheidsteken met hun namen in verwerkt, bij de acteur zijn dat twee kruisende pijlen met hun initialen. Dat onthulden ze in een valentijnspost op Instagram.

Volledig scherm Links: J.Lo en Ben Affleck op de Grammy's en rechts: Thibaut Courtois en vriendin Mishel Gerzig. © John Shearer/Marc Piasecki/Getty Images

Een grote trend onder de celebs

Maar zij zijn lang niet het enige celebritykoppel dat hun liefde besloot te vereeuwigen op hun lichaam. Zo lieten zanger John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen al elkaars namen en die van hun kinderen in een minimalistisch geschrift tatoeëren op hun armen. In 2018 lieten actrice Sophie Turner en man Joe Jonas de beroemde quote van Buzz Lightyear uit Toy Story — “to infinity and beyond” — op hun polsen zetten.

Ook Belgisch doelman Thibaut Courtois en zijn vriendin, het Israëlisch model Mishel Gerzig, lieten onlangs elkaars initialen tatoeëren tussen de vingers. Dat verklapt de Vlaamse tatoeërder Larissa Mathijs.

Volledig scherm Van links naar rechts: tattoos Joe Jonas en vrouw Sophie Turner, Chrissy Teigen en John Legend en Thibaut Courtois en Mishel Gerzig. © Instagram @tattooboutiquelarissa, @mr.k_tattoo en @chrissyteigen

Do’s en don’ts van koppeltattoos, volgens tattoo-artiesten

Maar waar let je best op voor je een permanente tekening laat zetten met je soulmate? “Het komt niet zo heel vaak voor dat koppels de namen van hun partner laten tatoeëren”, vertelt Larissa Mathijs. “Als de relatie ooit stukloopt, is zoiets permanents moeilijk weg te werken, tenzij met meerdere pijnlijke lasersessies.”

Dat beaamt ook tattoo-artieste Jessica Van Pelt. Heel klein en fijn is ten sterkste aan te raden, zegt ze. En op welke plaats? “De onderarmen. Ik ben geen fan van tattoos op de handen of de vingers, die vervagen na verloop van tijd.”

Zo zijn trouwringtattoos veelgevraagd bij Larissa. Want waarom je liefde vereeuwigen met een peperduur juweel als het ook op deze manier kan. “Het is veel goedkoper dan een trouwring, vertellen veel koppels mij”, aldus Van Pelt. “Sommigen laten de tattoo volledig rondom doorlopen, maar de binnenkant vervaagt later voor zo’n 80 procent. Ikzelf raad altijd aan om de ring half te plaatsen voor het mooiste eindresultaat”, zegt Mathijs.

Quote Geliefde tattoos bij koppels? Sterren­beel­den, dierenta­toe­a­ges en zinnen of tekeningen die elkaar vervolledi­gen. Jessica Van Pelt

Toch zijn zulke ringtattoos tegenwoordig niet meer trendy, zegt Van Pelt. Maar tattoos met een oneindigheidsteken en pijlen met de initialen zoals bij J.Lo en Ben Affleck wél. “Tattoos die zelf getekend of zelf geschreven zijn door de partner zijn ook veelgevraagd.”

De tattoo artieste noemt nog een paar populaire opties: “Zinnen of tekeningen die elkaar vervolledigen. Silhouetten van elkaar. Bepaalde symbolen, zoals een sleutel en een sleutelgat of een zon en een maantje. Elkaars sterrenbeelden of portretten. Trouwdatums of coördinaten van waar het koppel elkaar heeft leren kennen. En tattoos van mannelijke en vrouwelijke dieren, zoals een leeuw en leeuwin of een hert en een hinde, zijn ook erg trendy.”

SWIPE. Overweeg je om met je wederhelft een tattoo te laten zetten? Hieronder wat inspiratie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: