Steeds meer jongeren blijven langer maagd. "De focus op het perfecte lichaam speelt zeker een rol”

In ‘Thuis’ duiken personages Silke en Ilias voor de eerste keer samen in de koffer. De twee zijn (al) 18 jaar oud. De fictie ligt opnieuw dicht bij de werkelijkheid, want cijfers voor Vlaanderen tonen aan dat jongeren op steeds latere leeftijd ontmaagd worden. Een gezonde evolutie of een generatie van preutse pubers? We vroegen aan seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens. “De jeugd is meer bezig met wat ze willen, wanneer ze het willen én met wat goed voelt.”

“We zien inderdaad dat de leeftijd waarop jongeren voor de eerste keer seks hebben steeds hoger ligt”, legt Sensoa uit. Want de helft van de Vlaamse tieners is 18 jaar of ouder als ze voor de eerste keer tussen de lakens duiken. En de overgrote meerderheid doet dat met zijn vaste partner. “De ene helft heeft op zijn 18 jaar seks, wat betekent dat de andere helft dus nog helemaal geen seks had. De leeftijd evolueert nu al jaren langzaam in stijgende lijn”, aldus Sensoa.

Even naar de praktijk: seksuoloog Michelle Hufkens merkt daar de trend ook op. “De leeftijd lijkt inderdaad hoger te liggen. Aan de ene kant is dat een teken van meer empowerment. De jeugd is meer bezig met wat ze willen, wanneer ze het willen én met wat goed voelt. Ze bouwen op die manier eerst een seksuele relatie op met zichzelf voor ze dat met de andere doen. Het feit dat de keuze tegenwoordig steeds meer wel overwegen is komt misschien wel door de huidige, nieuwe aanpak van seksuele opvoeding. De jeugd wordt daarin steeds meer aangemoedigd om te reflecteren over hun seksleven.”

Quote We worden al snel geconfron­teerd met het idee dat seks magisch is, wat van seks een hele grote drempel maakt. Seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens

Toch focust seksuele opvoeding zich de dag van vandaag erg op alle negatieve kanten aan seks, vindt Hufkens. “Denk aan soa’s, grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschappen ... Er wordt minder ingespeeld op hoe je op een veilige manier seks kan ontdekken en wat de voordelen zijn. De jeugd kan hierdoor wat angstiger en terughoudender tegenover seks taan. Jongeren kampen in het algemeen met veel meer angsten en onzekerheden.”

“Seks moet magisch zijn”

In Vlaanderen is er nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken voor het verschil in leeftijd met vroeger, maar in Nederland wel. Sensoa: “In dat Nederlands onderzoek, waar ze dezelfde tendens als in Vlaanderen opmerkten, halen jongeren zelf hypotheses aan over waarom ze later aan seks beginnen. Op nummer één staat de druk die wordt gelegd op succes en verantwoordelijkheid: seks moet iets speciaal zijn, iets wat je met de juiste persoon beleeft.”

Hufkens: “We worden al vroeg geconfronteerd met het idee dat seks magisch moet zijn. Daardoor ervaren velen misschien een grote drempel voor hun eerste keer. Anderzijds kan seks daardoor ook juist verfijnder worden voor de jeugd. Ze zijn zich meer bewust van wat ze zelf willen, in plaats van dat ze ingaan op de eerste de beste die avances maakt.”

Quote De focus ligt zo op presteren en ondernemen, waardoor ruimte voor intimiteit en speelsheid wat naar achter wordt geschoven. Seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens

Ook valt het Hufkens op hoeveel druk er in het algemeen tegenwoordig op jongeren ligt. “Ze krijgen op steeds jongere leeftijd het gevoel dat ze volwassen moeten zijn. Ik zie mensen van 28 jaar die twee bedrijven hebben, en daarnaast ook nog eens dealen met een relatiebreuk die ze moeilijk verwerkt krijgen. De focus ligt zo op presteren en ondernemen, dat de ruimte die er is voor intimiteit en speelsheid naar de achtergrond verdwijnt.”

De focus ligt op perfecte lichamen

Nog een hypothese die jongeren zelf naar voor schuiven als reden dat ze later seks hebben: sociale media. Daar worden ze om de oren geslagen met de ‘perfecte’ lichamen, wat ertoe leidt dat ook zij online de beste versie van zichzelf willen laten zien. Anderzijds heerst er toch een bepaalde angst dat er expliciete beelden van hen zouden circuleren of mensen hun als ‘slet’ zouden bestempelen.

“Ik krijg vanuit de praktijk het gevoel dat jongeren heel wat onzekerheden hebben, terwijl ze net opgroeien in een samenleving waar taboes steeds vaker doorbroken worden en alles bespreekbaar is”, legt Hufkens uit. “Al denk ik dat er toch nog heel wat dingen niet worden aangekaart. Door die schijn van losbandigheid en vrijheid is er misschien net méér remming bij hen om te praten over dingen die wat minder goed gaan. De jeugd voelt zich naar mijn gevoel af en toe eenzaam met hun problemen.” Hufkens ziet dat de focus vandaag nóg meer op een mooi strak lichaam met een maatje 36 ligt. “Mooie ronde borsten, maar wel een dunne taille. Die enorme focus op het perfecte lichaam speelt zeker een rol.”

We kunnen niet meer offline flirten

De laatste hypothese van onze Noorderburen luidt dat het sociale leven zich meer dan vroeger online afspeelt, waar het makkelijker is om contact te leggen of te flirten. In het echte leven blijkt dat een pak moeilijker, al wil Hufkens de rol van online flirten nuanceren. “Het kan ook net drempelverlagend werken", stelt ze. “Ik spreek heel wat jongeren die online contacten leggen, waarbij het snel de erotische kant op gaat. Via datingplatformen aan sexting kunnen doen, kan ervoor zorgen dat jongeren ook in het echte leven meer stappen durven ondernemen. Seks is veel ruimer dan penetratie: pikante sms’jes of beelden vallen er ook al onder.”

Quote Een deel geniet van de veilige seksuele relatie met porno, waardoor ze minder nood voelen om een seksuele relatie met anderen aan te gaan. Seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens

En dan is er ook nog porno die online voor het grijpen ligt, zorgt die ervoor dat de jeugd minder nood heeft aan the real deal? “Ik denk dat een deel geniet van de veilige seksuele relatie met zichzelf en met porno, waardoor ze minder de nood voelen om een seksuele relatie met anderen aan te gaan. Ze voelen misschien minder druk om zich bloot te geven, minder druk om een erectie te krijgen of vochtig te worden. Al is dat zeker een minderheid.”

Preutsheid boven penetratie

De jeugd is preutser geworden? “Dat is niet helemaal het woord dat ik zou gebruiken, al zie je wel dat onze jeugd niet echt een Woodstock-generatie uit de jaren zeventig is. Experimenteren in een bosje achter de schoolpoort, dat gebeurt vandaag nog altijd, volgens mij.”

Hufkens stelt een tendens vast waarbij veel jongeren niet lekker in hun vel zitten, maar vreest ook niet het ergste. “We zien na corona dat de jeugd opnieuw stevig uitgaat, en ik denk dat daar ook wel wat dingen gebeuren. Er is ook een toename in het gebruik van hard drugs, jongeren vinden dat normaler. Dat heeft een enorme impact op de ongeremdheid en seksuele opwinding. Dus ik vermoed dat er toch weer veel seks zal zijn.”

Quote Door de jeugd te informeren en voorlich­ting te geven, heerst het idee dat ze meer zin krijgen om van alles uit te proberen. Maar dat klopt helemaal niet. Seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens

Is dit een gezonde evolutie?

De latere leeftijd kan een geruststelling zijn naar leerkrachten en ouders toe: je mág de kat bij de melk zetten. “Door de jeugd te informeren en voorlichting te geven, heerst het idee dat ze meer zin zullen krijgen om van alles uit te proberen. Maar dat klopt helemaal niet: het open gesprek zorgt er net voor dat jongeren langer wachten. Meestal zullen kinderen al tussen de zeven en de tien jaar porno opzoeken, maar als je hen informeert over wat veilig is en waar ze het best gaan zoeken, kunnen ze kritischer hun weg vinden in die wereld.”

Dat jongeren later met seks beginnen hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, besluit Sensoa. “Er is niks mis mee om van je eerste keer een speciaal moment te willen maken. Maar als jongeren seks uitstellen omdat ze zich onzeker voelen, is dat wel problematisch.”

Sensoa wil dan ook blijven inzetten op goede seksuele educatie zodat eventuele angsten en twijfels naar de achtergrond verdwijnen. “Goede voorlichting zorgt ervoor dat de jeugd later aan seks begint: dat toont onderzoek aan. Want door voorlichting, zullen ze minder snel dingen doen waar ze nog niet helemaal klaar voor zijn. Hen kritisch laten nadenken over hun seksuele beleving blijft absoluut noodzakelijk.”

