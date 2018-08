Steeds meer Belgen kopen tweedehands schoolspullen: hier vind je de beste koopjes Timon Van Mechelen

29 augustus 2018

09u55 2 Nina De zomervakantie zit er (helaas) bijna op en dat betekent dat het nieuwe schooljaar weer voor de deur staat. Een standaard dure periode voor ouders en daarom zoeken steeds meer Belgen hun heil op de tweedehandsmarkt. Goedkoper én bovendien ecologischer. VIA, de federatie van onder andere maaltijd- en ecocheques, geeft een aantal tips voor een duurzame terugkeer naar school. En wij verzamelden de beste plekken om tweedehands schoolspullen op de kop te tikken.

Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor veel gezinnen een grote financiële inspanning. Uit een studie van de Gezinsbond die in juli 2018 werd gepubliceerd, blijkt dat de schoolkosten van het lager onderwijs neerkomen op een gemiddelde van 416 euro per jaar. Dit loopt verder op naar 1.222 euro per jaar in het secundair onderwijs. Wie graag zijn ecologische steentje wil bijdragen, komt vaak alleen nog maar duurder uit.

Toch zijn er volgens VIA een aantal manieren om de start van het nieuwe schooljaar draaglijker te maken. Een gouden tip is om jezelf de volgende vragen te stellen: is het schoolgerief van vorig jaar rijp voor de vuilbak, of kan het best nog een jaartje mee? En is het echt noodzakelijk om nieuwe spullen te kopen? Tweedehands kopen is zeker het overwegen waard, voegen ze daar aan toe. Tweedehands kopen is trouwens aan een stevige opmars bezig in ons land. Zo schreven we onlangs nog dat de Kringwinkel een recordjaar achter de rug heeft, tweedehands kledingwinkels schieten als paddenstoelen de grond uit in de grote steden en ook schoolspullen kopen we niet allemaal meer nieuw. Extra handig daarbij is dat je tegenwoordig op heel wat plekken met ecocheques kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan Cash Converters, Spullenhulp, Troc, Pêle Mêle, Echo Shop enz.

Naast tweedehands kopen, geven ze ook nog als milieuvriendelijk tips mee om met de fiets naar school te gaan, die je trouwens ook met ecocheques kunt bekostigen. Ook een brooddoos in plaats van vershoudzakjes gebruiken en een drinkbus in plaats van een plastic fles. Sommige schoolbenodigdheden zoals notitieblokken en schriften kun je natuurlijk niet tweedehands kopen. Maar VIA raadt aan om daarbij op labels zoals FSC of PEFC te letten omdat die aangeven dat de gebruikte papier- of houtvezels afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.

Waar koop je de beste tweedehandsspullen?

Een korte rondvraag bij de mama’s op onze redactie leert dat Facebookgroepen à la ‘Tweedehands Antwerpen’ of ‘Tweedehands Kortrijk’ ideaal zijn om koopjes te scoren in de buurt vanwaar je woont. Ook bij vaste fysieke waarden zoals de Kringwinkel of Oxfam kun je altijd eens passeren. Maar er zijn ook tal van kleinere (online) winkels die tweedehands kinderspullen verkopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘Happily Ever After’, ‘Hip around the clock’, ‘Minibo’ en ‘Kidzo’.