Stashing: de meest recente en ergste datingtrend Ann Laenen

10 februari 2020

13u31

Stel je voor: je hebt al 6 maanden een relatie met Steve. Jullie zijn samen naar de cinema geweest, hebben het hele tweede seizoen van 'You' gezien en zijn al ontzettend vaak gaan eten in zijn lievelingsrestaurant. Maar je hebt geen van zijn echte vrienden ontmoet, laat staan familie. Klinkt het bekend in de oor? Dan moeten we je jammer genoeg meedelen dat je het slachtoffer bent geworden van stashing.

Maar wat is stashing nu exact?

Stashing vertalen we in het Nederlands naar verstoppen. Dat gebeurt wanneer een persoon in een relatie de bewuste beslissing neemt om de andere persoon te verbergen voor zijn of haar binnenste cirkel. Vaak komt dat niet enkel voor in het echte leven, maar ook op sociale media. Stashing is dus niet alleen ronduit onbeleefd, het is ook enorm pijnlijk.

Geweldig, mijn lief speelt verstoppertje met mij. Waarom gebeurt dit?

Volgens huwelijks- en relatietherapeut Irina Firstein zijn er drie mogelijke redenen. Je lief verstopt je voor de buitenwereld omdat ze 1) in verlegenheid gebracht worden door hun familie of er geen goede relatie mee hebben, 2) geen serieuze toekomst met je zien of 3) tegelijkertijd een andere relatie hebben. Geen - we herhalen, geen - van deze redenen (of andere) zijn goed genoeg als excuus. In een relatie moet je open en eerlijk zijn met elkaar. Goede communicatie is de basis van een goede relatie.

Ik weet dat mijn lief mij verstopt, hoe begin ik daarover?

“Vraag ze waarom je nog niemand ontmoet hebt die belangrijk is in hun leven”, zegt Firstein. “Wees vastberaden en stop niet tot je een antwoord hebt. Het gesprek kan je dichter bij elkaar brengen in verband met een aantal gedeelde kwetsbaarheden. Misschien heeft de zogenaamde verstopper een logische verklaring voor zijn of haar gedrag. Wees niet te optimistisch, het kan ook de tegenovergestelde richting uitgaan. En als ze doen alsof hun neus bloedt, is dat een vorm van manipulatie.”

Een zorgzame partner wil niet dat je je verwaarloosd voelt. Als ze echt een goede reden hebben om je verborgen te houden, zoals een familiekwestie, zullen ze openstaan voor het gesprek en geïnteresseerd zijn om verder te gaan. Zo niet, dan wordt het tijd om nog eens met een kritisch oog te kijken naar je relatie.