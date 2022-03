Stan Van Samang (42) groeide op in een warm maar streng gezin: “Zodra ik meerderjarig was, ging ik all the way”

Wint roken weer aan populari­teit? Jongeren zien meer sigaretten in series als ‘Euphoria’ en ‘Peaky Blinders’

De sigaret is sexy, plezierig, stoer en kalmerend, en zelden ongezond. Zo zien we het verslavende middel steeds vaker afgebeeld in films, series en op sociale media. En zo bereikt ze ook onze jongeren, die extra vatbaar zijn voor nicotineverslaving, zegt tabakoloog Catherine Meurisse (55). “Ik zou liegen als ik zei dat ik me er geen zorgen over maak.”

