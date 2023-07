Staat liefde in de sterren geschreven? Astrologe over hét element in astrologie dat je relatiegeluk voorspelt

Liefde is een risico, maar je krijgt er heel wat voor terug. Toch loopt lang niet elke relatie even goed. En dat zou je op voorhand al kunnen voorspellen, volgens de astrologie. Astrologe Cato Vermeulen vertelt, voor wie daarin gelooft althans, hoe je onderzoekt of de liefde tussen jij en je partner in de sterren geschreven staat. Of beter gezegd: in de maan.

Je hoeft slechts jouw geboortehoroscoop te vergelijken met die van je partner, om te zien wat jullie raakvlakken zijn. Dat zegt astrologe Cato Vermeulen. “Een techniek die in de astrologie synastrie noemt”, zegt ze.

Je geboortehoroscoop of birth chart toont hoe het hemelgewelf eruitzag op het moment van je geboorte. Inclusief de stand van de planeten en de maan. Om je geboortehoroscoop te berekenen, moet je weten waar en om hoe laat je geboren bent. Dat kan eenvoudig online.

Zo weet je of jullie als koppel goed bij elkaar passen

Vooral je maanteken is daarbij van groot belang, aldus de astrologe. Níét je sterrenbeeld (om te weten wat je maanteken is, moet je je geboortehoroscoop checken, red.). “De stand van de maan op het moment van je geboorte vertelt wat jij nodig hebt om je emotioneel veilig en gelukkig te voelen. Partners die elkaars maanteken kennen, zouden volgens de astrologie dus beter elkaars noden begrijpen en respecteren.”

“Ze willen elkaar niet veranderen en weten vaak goed van elkaar hoe hun ze emoties kunnen verwerken. De partner weet hoe hij of zij daar dan het beste op inpikt, waardoor het koppel ook minder ruzie maakt.”

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

Hoe valt te weten of jullie maantekens compatibel zijn? Koppels met hetzelfde maanteken of met hun maanteken in hetzelfde element (water, aarde, vuur of lucht) hebben een grotere kans op een succesvolle en duurzame relatie, volgens de astrologe. “Maar een vuurteken past ook goed bij een luchtteken, en een water- bij een aardeteken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar partners met maantekens in tegenstrijdige elementen, zoals water en vuur of lucht en aarde, hoeven zich geen zorgen te maken. Dat kan alsnog werken, benadrukt Vermeulen. “Maar mogelijk zullen jullie elkaar wat moeilijker begrijpen. Dat kan echter een mooie uitdaging zijn om samen aan te werken en er dan net sterker uit te komen als koppel.”

Niet enkel de maan, maar ook deze planeten spelen een rol

Niet alleen de stand van de maan heeft een invloed op jullie relatie, volgens de astrologie. Ook de planeten Mercurius, Venus, Mars en Saturnus, zegt astrologe Cato Vermeulen. “Zo zou de aanwezigheid van Mercurius in je geboortehoroscoop bepalen hoe de communicatie tussen een koppel verloopt. Ook een essentieel onderdeel uitmaakt van een succesvolle relatie.”

Bij mijn partner stond Venus in Kreeft toen hij werd geboren, waardoor hij erg zorgzaam is en graag voor me kookt Cato Vermeulen, Astrologe

“Venus daarentegen zou ons volgens de astrologie vertellen waar we waarde aan hechten en wat onze liefdestaal is. Bij mijn partner stond Venus bijvoorbeeld in Kreeft toen hij werd geboren, waardoor hij erg zorgzaam is en graag voor me kookt. Bij mij stond Venus in Maagd, waardoor ik graag dienstbaar ben en dingen regel voor hem. Samen delen we dus dezelfde liefdestaal, dienstbaarheid”, vertelt Vermeulen.

Volledig scherm © Getty Images

“De aanwezigheid van Mars zou dan weer aangeven hoe het op seksueel vlak zal verlopen tussen een koppel. En last but not least, kijk zeker ook naar Saturnus in je geboortehoroscoop. In de astrologie is Saturnus de planeet van commitment en verantwoordelijkheid nemen.”

“Zo had ik een klant die me vroeg naar de synastrie met haar nieuwe vlam. Vanuit de astrologie zag ik dat ze samen veel plezier zouden maken en zouden genieten van elkaars gezelschap. De aanwezigheid van Saturnus ontbrak echter in beide geboortehoroscopen. Hieruit kon ik veronderstellen dat de relatie mogelijk geen potentieel had op lange termijn, vanuit astrologisch perspectief toch. Twee maanden later beaamde mijn cliënte dat ze inderdaad hadden beslist om de relatie stop te zetten.”

Je hebt nog steeds de keuzevrij­heid en de vrije wil om te beslissen of je wil blijven investeren in jouw huidige relatie of niet Cato Vermeulen, Astrologe

“Opnieuw ter verduidelijking: het is niet omdat er een minder goed aspect is in jullie geboortehoroscopen, dat je relatie gedoemd is. Of dat jullie niet voorbestemd zijn voor elkaar”, zegt de astrologe. “Soms hebben we juist een beetje wrijving nodig, zodat we hieruit kunnen leren én groeien.”

“Dat vraagt echter aandacht, zorg en toewijding. Je hebt nog steeds een eigen wil en de keuzevrijheid om te beslissen of je daarin wil investeren of niet. Daarvoor moet je echter allebei aan boord springen, mét de juiste intenties”, benadrukt ze.

Lees ook: