Staat je buik ook vaak gezwollen? 3 experts over de oplossingen. "Dit dieet werkt als een soort reset”

Actrice Marieke Dilles over haar liefde voor het nachtleven. “Na de stoet dansten we tot 4 uur ’s ochtends”

Weekends zijn heilig. Dat is zeker het geval bij Marieke Dilles. De actrice uit ‘Thuis’ noemt zichzelf ‘nogal wispelturig en een slechte planner’. Gelukkig vindt ze routine door haar vrijdagavond vrij te houden, zodat ze een stapje in de wereld kan zetten. “Dan gaat mijn zoontje logeren bij de schoonouders, zodat mijn man en ik kunnen uitslapen.” En de andere dagen? Die mogen best chaotisch zijn: van wandelen in de Franse Ardennen tot naar de ‘ruilwinkel’ of naar de reuzenstoet.

30 oktober