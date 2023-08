Spuuglelijk of juist stijlvol? Deze gevreesde broek uit de jaren 90 is terug van weggeweest

Vlaamse vrouwen die als baby te vondeling werden gelegd, getuigen samen: “Ik heb mij altijd gevoeld als een vuilniszak die is buitenge­zet”

Als er een baby in de vondelingenschuif belandt, is dat altijd voorpaginanieuws, ook vandaag in onze krant. Marleen Van Minnebruggen (56) en Isabelle Hoebeke (42) doorbreken werden beiden als baby te vondeling gelegd. Ze hebben daar, na al die jaren, vrede mee. Maar het is wel een onlosmakelijk deel van hun leven. “Als we een vuilniszak in de berm zien, gaan we kijken of er geen baby in ligt”, zeggen ze in een uniek dubbelinterview.