Vagina in vuur en vlam? De waarheid over vaginale schimmelin­fec­ties. “Mannen zijn niet altijd immuun”

Jeuk, vreemde afscheiding en pijn bij het plassen of vrijen: 3 op de 4 vrouwen ondervonden al dat een vaginale schimmelinfectie niet van de poes is. En de zomer is gevaarlijk, want schimmels gedijen in de vochtige omgeving van ons badpak of onze zweterige plooien. Microbiologe Liesbeth Demuyser geeft uitleg. Kan je nog seks hebben met zo’n infectie? Welke verzorgingsproducten zijn boosdoeners? En werkt yoghurt smeren echt? “De schimmels houden van je maandverband.”

5 juli