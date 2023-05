Spotgoedkope zonnecrème van Action is de allerbeste volgens Test Aankoop

10 graden maar zonnig, moet je dan al zonnecrème smeren? Dermatolo­gen: “Is de lucht hemels­blauw?”

De lente hangt in de lucht, deze week. Maar hoe schadelijk is de eerste lentezon? En hoe groot is de kans dat je al verbrandt? Twee dermatologen geven antwoord en leggen ook uit wat de crème de la zonnecrème is voor zachte lentezonnestralen. “Om te weten wat je nu moet smeren, moet je een onderscheid maken tussen de verschillende soorten uv-straling.”