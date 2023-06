Sporten onder stroom is nieuwe hype voor wie weinig tijd heeft. “Gek hoe snel de stroomprikkels wennen”

Reizen die je gezondheid boosten zijn populair. 11 bestemmin­gen: “Dit water kalmeert gestreste zenuwen”

Je weet misschien al dat baden in de Dode Zee goed is voor allerlei fysieke kwaaltjes. Maar ook (veel) dichter bij huis kan je zo’n ‘gezondheidsvakantie’ beleven, nu de trend boomt. Een eiland met helend zand. Een ontspannende dieetcoaching in Franse oorden. Of zonnige remedies tegen burn-out, reuma, chronische pijn of futloosheid. Keuze genoeg met deze elf bestemmingen. “