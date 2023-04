Spieren kweken vanop de zetel? Probeer de ‘lazy girl work-outs’ die zo boomen op sociale media

Sporten hoeft niet gelijk te staan aan veel zweet, een onaangenaam hoge hartslag en pijnlijke spieren. Op sociale media delen mensen gretig hun ‘lazy girl work-out’, die je kan doen terwijl je op je smartphone scrolt, in bed ligt of tv-kijkt. En die zijn, wat had je gedacht, érg populair.

Op sommige dagen blijf je liever in bed of in de zetel liggen. Maar dan bekruipt dat schuldgevoel je plots: oeps, ik heb vandaag nog geen beweging gehad. No worries, je bent niet alleen: dat bewijzen de vele filmpjes van ‘lazy girl work-outs’ die tien-, tot honderdduizenden views halen.

Hoe ‘lui’ zijn die work-outs precies? Nou, je kan ze vanuit je zetel of je bed doen — jawel, liggend. Ze vragen ook een minimum aan inspanning en voelen haast moeiteloos, volgens de fans. Die zijn trouwens talrijk: op videoapp TikTok alleen al haalt de hasthag #lazygirlworkout meer dan 65 miljoen views.

Je kan letterlijk altijd en overal een ‘lazy girl work-out’ doen

Concreter zijn de lazy girl work-outs vergelijkbaar met low-impact trainingen. Ze zijn ontworpen om het lichaam voldoende beweging te geven zonder dat het moet afzien. Zo zal je nooit een lazy girl work-out tegenkomen waarbij je moet springen. Perfect voor die dagen waarop je weinig energie of motivatie hebt of verkouden bent, bijvoorbeeld.

Bovendien bevatten de routines simpele oefeningen, waarvoor je geen speciale apparaten of tools nodig hebt. Je kan ze dus altijd en overal doen, nog iets dat de lazy girl work-out erg populair maakt. De Amerikaanse sportinfluencer Stella Yang demonstreert dat in een filmpje: al scrollend op haar gsm herhaalt ze een paar lichte bewegingen. Ze activeren haar core, maar passen ook naadloos in de rest van haar dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wil je zelf graag een lazy girl work-out proberen? Op YouTube vind je héél wat videolessen die je kan volgen. Veel fitnessexperten delen er hun versie van een luie sportsessie. En dat gaat van step aerobic tot een full body work-out.

KIJK. Dit zijn drie populairste video’s van het moment.

1. Een luie full body work-out in 7 minuten

Vicky Justiz is een professionele fitnesstrainer met 2 miljoen volgers. In dit filmpje toont ze hoe je je volledige lichaam in zeven minuten kan trainen. De fitnessroutine bevat 14 oefeningen die je elk 30 seconden lang uitvoert, van op de grond, in de zetel of je bed.

2. Pilates voor luieriken

Deze lazy girl pilates work-out werkt aan je spieren, flexibiliteit en evenwicht. In 14 minuten loodst Liv Aligned je door een reeks haalbare en doelgerichte oefeningen die je energie en motivatie opladen.

3. Omhoog met de voetjes in deze ‘lazy step aerobic’

Als dansen meer je ding is, kan je step aerobic uitproberen. In deze video dans je 30 minuten mee met BurpeeGirl, geliefd bij beginnende sporters omwille van haar makkelijke thuiswork-outs.

Lees ook: