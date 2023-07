Spieren kweken vanop de zetel? Probeer de ‘lazy girl work-outs’ die boomen op sociale media

Staat liefde in de sterren geschreven? Astrologe over hét element in astrologie dat je relatiege­luk voorspelt

Liefde is een risico, maar je krijgt er heel wat voor terug. Toch loopt lang niet elke relatie even goed. En dat zou je op voorhand al kunnen voorspellen, volgens de astrologie. Astrologe Cato Vermeulen vertelt, voor wie daarin gelooft althans, hoe je onderzoekt of de liefde tussen jij en je partner in de sterren geschreven staat. Of beter gezegd: in de maan.