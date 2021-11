“Sparen lukte me nooit, tot ik ‘kakeibo’ tegenkwam.” Alles over de Japanse manier van budgetteren

Jongeren zouden het liefst op 55 jaar met pensioen gaan. Sébastian deed het al voor zijn 40ste dankzij de ‘FIRE’-lifestyle. “Ik kan doen wat ik wil met mijn tijd”

Het woord pensioen is de afgelopen dagen veel gevallen. In politieke kringen werd het pensioendebat opnieuw in gang getrapt, SD-Worx loste cijfers over hoe jongeren naar het einde van hun loopbaan kijken: zij zouden het liefst op 55 jaar met pensioen gaan. Wil je niet tot dan wachten? Laat je dan inspireren door Sébastien (36). Hij volgt de ‘FIRE’-lifestyle en gaat zo verstandig om met zijn geld dat hij nu al drie jaar renteniert. Om te leven zonder geldzorgen hoef je geen miljonair of financieel genie te zijn, zegt hij. Sébastien legt ook uit waarom België het beste land is om FIRE na te streven en hoe hij financiële vrijheid bereikte. “Je moet niet leven als een monnik.”

