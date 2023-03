Sorry, mannen: jullie stropdas is vanaf nu ook een geliefd accessoire voor vrouwen

Mogen we het de opvallendste trend noemen van de voorbije modeweken? Op meerder catwalks verschenen niet de mannen, maar de vrouwen er met een stropdas rond de nek. En ook op straat begint de trend vele liefhebbers te krijgen. Sorry, mannen: jullie dassencollectie is er dit jaar om te delen.

Het is al een tijdje een ding in de mode: zakelijke mannenitems die lekker androgyn ook door vrouwen gedragen worden. Kijk maar naar het maatpak. Al twee jaar nu zijn broekpakken net zo talrijk in de vrouwenafdeling aanwezig, ook in snoepkleuren, straffe prints of unieke snits. Ondertussen kwam ook het bekende merk Café Costume met een collectie voor dames, nadat eerder al labels als Suitsherwell en Pursuit Femmes specifiek met maatpakken voor vrouwen uitpakten.

Volledig scherm Louis Vuitton, Dior en Ralph Lauren voor herfst-winter 2022. © Getty Images

En nu lijkt het dus tijd voor de volgende stap in die trend. Het kostuum: check. Stropdas: geef die ook maar hier. Vorig jaar begonnen we daar de eerste verschijningen van zien. Grote merken als Louis Vuitton, Dior en Ralph Lauren teaseden het accessoire voor vrouwen al voor de herfst van 2022. Grote sterren als Jenna Ortega, Zendaya en Jessica Chastain namen het item ineens mee naar de rode loper.

Volledig scherm Actrices Jenna Ortega, Jessica Chastain en Zendaya. © Getty Images

Maar dit jaar schakelen modemerken nog een versnelling hoger. Bij Valentino droegen de vrouwen tijdens de recente modeweek in Parijs bijna uitsluitend (zwarte) dassen. Bij Dior en Alexander McQueen waren de dassen net zo strak en net zo aanwezig. Prada — mede geleid door onze landgenoot Raf Simons — ging dan weer voor een creatievere look: hun dassen blendden in met het vrouwenhemd of deden denken aan een bloem.

Volledig scherm Valentino, Dior, Alexander McQueen en Prada voor herfst-winter 2023. © Getty Images

Hoe draag je de trend zelf?

Creatiever kan het dus wel. Je hoeft een stropdas als vrouw niet bij een strak, streng maatpak te dragen. Dat merk je meteen wanneer je gaat kijken op straat hoe ‘gewone’ modebewuste mensen de trend oppikken. In steeds groteren getale. Edgy kan, maar subtieler of eleganter ook. En dat maakt het meteen een pak makkelijker om zelf ook echt zo de deur uit te wandelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Naast de strakke combinatie met het maatpak kan je bijvoorbeeld kiezen voor een comfortabele oversized look, met een heel los hemd, losse jas en losjes geknoopte das. Een vrouwelijker ensemble kan ook, door een jurk over je hemd en das te gooien, of zelfs een korset. Wat meer casual wordt het als je een hemd en das met een lange rok en een leuke debardeur draagt. En natuurlijk kan je spelen met dassen in prints en kleuren. Tip: zulke speelsere exemplaren vind je vaak in tweedehandswinkels.

Schoenen met hakken zijn daarnaast de snelste manier om de look toch vrouwelijk te doen aanvoelen. Less is more werkt hier in elk geval goed: zelfs de simpelste outfit ziet er toch meteen een pak interessanter uit zodra je er een das bij draagt.

SWIPE. Zo dragen vrouwen de trend op straat

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: