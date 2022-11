Sophie heeft ongeneeslijke muco maar leeft hard en zonder angst. “Ik ga uit als ik dat wil. Op pijnstillers”

Kinderen die poseren met bdsm-accessoi­res? Balenciaga gaat stap te ver en moet campagne offline halen

Dat Balenciaga houdt van shockeren, is algemeen geweten. We zijn dus wel wat gewend, maar ditmaal heeft het ‘merk du moment’ zich serieus mispakt. Na een vloedgolf aan negatieve reacties moesten ze kort na de lancering hun laatste campagne offline halen. Er wordt gesproken van een heus schandaal: in de foto’s zagen we kinderen poseren met bdsm-accessoires. En er is meer.

