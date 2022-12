“Sommigen weten niet meer wie ze zijn zonder hun werk.” Zo vermijd je een ‘burn-on’ tijdens de kerstvakantie

Gaëlle en Mathias zijn elkaars eerste en enige. “Ik stelde wel een pauze voor om andere horizonten te verkennen”

In 2003, nog voor alle datingapps, leren Gaëlle en Mathias elkaar online kennen. Zij valt voor zijn knappe lijf, hij voor de mooie woorden van ‘Fluosmurf’ in zijn inbox. De vonk is er al meteen, maar die ontspringt in het echte leven tot een ferme vlam. “We hielden onze vingers tegen elkaar. Toen een van ons ‘ET phone home’ zei, schoten we in de lach en begonnen we te zoenen.”

11 december