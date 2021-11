Sommigen vinden twerken vulgair. Volgens zangeres Lizzo en danseres Manoe is het net bevrijdend. “Je krijgt zo veel zelfvertrouwen”

Waarom de mens van dansen houdt en het nu zo mist: “Evolutio­nair gezien vergroot dansen je overle­vings­kan­sen”

We missen het massaal: dansen. De tickets voor het Stu Bru-evenement ‘I Want To Dance Again’ vlogen sinds de aankondiging in januari zo snel de deur uit dat het dansfeest na corona (datum: nog te bepalen) van de Lotto Arena naar het Sportpaleis verhuist. Op de Internationale Dag van de Dans staan we stil bij dans als wondermiddel. Want wist je dat dansen helpt bij ziektes, sombere gevoelens en zelfs het verwerken van trauma’s? Drie experts geven uitleg, onze redactrice test een sessie dans- en bewegingstherapie.

29 april