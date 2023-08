‘Solo dining’ is een trend: deze Vlaamse vrouwen doen het. “Ik raad het iedereen aan”

Alleen op restaurant gaan: je moet maar durven. Een tafeltje voor één is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet in een chique zaak. In landen als Japan of Zuid-Korea is het echter de normaalste zaak van de wereld. En nu stappen ook bij ons steeds meer mensen uit hun comfortzone om zich eraan te wagen, lijkt het. Want ja, daarvoor dienen eigenlijk die stoelen aan de bar.

De hashtag #solodining haalde op het populaire sociale mediaplatform TikTok al 7,2 miljoen views. TikTokkers geven er tips voor wie alleen op restaurant wil, maar niet durft. De Vlaamse Lobke, Nathalie en Marie hebben geen tips meer nodig: zij gaan regelmatig ‘solo dinen’.

Lobke (33): “Je let veel meer op wat je eet. Dat is zo’n andere ervaring”

“De laatste keer dat ik het deed, was in een sharing-restaurant in Middelburg, Nederland. Niet de beste plek om alleen te eten, maar ik heb me geamuseerd én lekker gedineerd”, vertelt Lobke Van den Wijngaert.

“Van mijn tafeltje kon ik meekijken in de open keuken. Als chef van beroep vind ik meevolgen hoe alles bereid wordt ontzettend boeiend. Zo had ik dus animatie terwijl ik op mijn eten wachtte. Erna maakte ik nog een wandeling. Kortom: het was een ideale avond om mijn batterijen terug op te laden.”

Volledig scherm Lobke Van den Wijngaert. © Leen Van de Sande

“Ik raad aan om je gsm weg te leggen en je volledig onder te dompelen in de culinaire ervaring. Alleen kan je veel bewuster proeven, eten en drinken. Je denkt ook meer na over hoe het eten klaargemaakt is en welke ingrediënten erin zitten. Dat is een heel andere ervaring, want je raakt niet afgeleid door een ander.”

Wat als jij het wil doen? “Helaas kan je nog niet overal reserveren voor één persoon, al raad ik dat ten zeerste aan. Zo is je tafeltje bij aankomst ook maar gedekt voor één, wat voor minder ongemakkelijkheid zorgt.”

Lobke pleit ervoor dat de optie om alleen te gaan dineren er zelfs moet zijn op Valentijn. Ja, echt. “Desnoods kom je dan aan een grote tafel terecht met wat andere mensen die alleen gekomen zijn. Dat kan toch niet anders dan leuk zijn?”

Marie (28): “Ik geniet er stiekem van om die ‘mysterious girl’ te zijn”

“Vroeger had ik het nooit gedurfd, maar de laatste jaren ga ik regelmatig alleen uiteten. Het is zelfs een van mijn favoriete dingen om te doen”, vertelt Marie Pauwels. “Na lange werkdagen heb ik soms zin om buiten te komen, onder de mensen, zonder te hoeven praten. Dat helpt mijn hoofd leeg te maken. Alleen op restaurant gaan is voor mij dan de ideale oplossing.”

Volledig scherm Marie op restaurant. © rv

“Toegegeven: de eerste paar keren voelde het raar. Soms voel ik ogen op mij gericht. ‘Wacht je nog op iemand?’, beantwoorden met ‘nee’: dat vergt zelfvertrouwen. Maar eens je daaraan gewend bent, geeft het een enorme boost aan je onafhankelijkheid. Voor mij heeft het 26 jaar geduurd, maar ik geniet nu zonder gêne van mijn eigen gezelschap. Ook op restaurant.”

“Ik merk soms wel dat mensen zich afvragen wat ik daar doe, als jonge vrouw alleen. Maar daar trek ik mij geen bal van aan. Integendeel: ik geniet er stiekem van om die 'mysterious girl’ te zijn die alleen van haar glas wijn nipt. ‘Laat ze maar speculeren’, denk ik dan. Soms neem ik een boek mee om te lezen of schrijven. Andere keren observeer ik de tafeltjes rondom mij. Het is een speciale ervaring die ik iedereen kan aanraden.”

Bereid je er ook op voor dat je uiteinde­lijk misschien toch niet écht alleen bent Marie Pauwels

Een tip voor wie het wil proberen: “Zorg ervoor dat je een outfit draagt waar je je goed in voelt. Ik kleed mij meestal op als ik mezelf op een etentje trakteer. Daardoor voel ik me net iets zelfzekerder om alleen een menigte te trotseren.”

“Bereid je er ook op voor dat je uiteindelijk misschien toch niet écht alleen bent. Vaak raak ik aan de praat met iemand van de bediening of een van de tafeltjes naast mij. Mensen spreken je makkelijker aan als je alleen bent. Maar ook dat is een deel van de ervaring die ik tof vind.”

Nathalie (54): “Me vervelen doe ik alleen aan tafel nooit”

Voor de 54-jarige Nathalie Van De Vyver was alleen uit gaan eten eerst even wennen. “Ik ben sinds drie jaar alleenstaande. Nu trek ik er regelmatig alleen op uit, of dat nu is om te shoppen of om iets te gaan eten. In het begin was dat raar. Ik was het zo gewoon om alles met mijn partner te doen. Alleen op restaurant ontweek ik daarom een tijd.”

“Ik dacht dat mensen me vast zielig zouden vinden. Maar wat moet je dan doen: jezelf opsluiten thuis? Dat is niet de bedoeling. Je vrienden en familie hebben een eigen leven, die kunnen ook niet altijd.”

Volledig scherm Nathalie Van De Vyver. © rr

“Eens ik dat allemaal een plaats kon geven, trok ik me niets meer aan van wat anderen dachten. En besefte ik hoe leuk het is. Dat ik nu volledig vrij ben om te kiezen en gewoon mijn eigen ding kan doen als ik ga uiteten, vind ik zalig.” Forceer het echter niet, tipt Nathalie. “Doe het op je eigen tempo en doe het wanneer jij daar zin in hebt.”

Het is de perfecte kans om een nieuwe keuken te proeven waarvoor je geen andere gegadigden vindt Nathalie Van De Vyver

Wat doet zij om de tijd te vullen alleen aan tafel? “Meestal lees ik de krant, maak ik een to-dolijstje of bel ik met mijn zus of een vriendin. Ik neem ook wel vaak mijn jonge hond mee, die ik nog volop aan het trainen ben om rustig te zitten als ik eet. Dat houdt me ook voldoende bezig terwijl ik alleen aan tafel zit. (lacht) Me vervelen doe ik dus nooit.”

En ze is niet alleen, vertelt ze. “Van weduwnaars en gepensioneerden tot jonge mensen. Ik zie tegenwoordig steeds meer mensen alleen iets eten. Het is ook de perfecte kans om een nieuwe keuken te proeven waarvoor je geen andere gegadigden vindt. Zo leer je jezelf beter kennen. Het is een leer- én groeiproces dat ik iedereen kan aanraden.”

Lees ook: