Sofie (40) toont haar ‘love body’. “Als ik twijfel of ik na de scheiding ooit een nieuwe liefde vind, bekijk ik deze foto’s”

“Ik had tranen in m’n ogen toen ik de foto van mijn buik zag. Dát is het lijf waarmee ik twee kinderen creëerde.” Vlaamse vrouwen vallen massaal voor boudoirfotografie. Met de sexy foto’s vieren ze in deze reeks hun lijf en hun vrouwelijkheid. Mama Sofie (40) is na 20 jaar huwelijk weer single: haar zelfvertrouwen crashte, tot ze besloot in te grijpen. “De plastisch chirurg zei dat ik een borstlift niet echt nodig heb.”