Sociale media spot met ‘sad beige babies’ van hippe ouders. Heeft een kind felle kleuren nódig? Expert reageert

Dit is het ideale weekend van presenta­tor Joris Brys: “Tot een kot in de nacht uitgaan heb ik nu wel gehad”

Het ideale weekend van presentator Joris Brys (34)? Dat begint liefst al ‘s morgens vroeg. Mét koffie. In zijn bruisende stad vindt hij ‘rust in de onrust’, zoals hij dat zelf zo mooi zegt. Met veel vrienden, voldoende beweging en - uiteraard - muziek. “Een uurtje keihard sporten in de ochtend is zalig. Dan volgt de beloning: ik loop rechtstreeks naar de bakker voor pistolets.”

20 november