Sociale media maken mensen bang om kanker te krijgen van 'nepoorzaken' MV

26 april 2018

10u41

Bron: The Independent 0 Nina Stroomkabels, stress, zoetstof en drinken uit plastic flesjes: ze hebben allemaal een ding gemeen. Volgens een studie denken nog steeds bijzonder veel mensen dat je door contact hiermee kanker kan krijgen, maar niets is minder waar. De grote schuldige die dit foute nieuws met de wereld deelt? Sociale media.

Een studie die gepubliceerd werd in the European Journal of Cancer bevroeg 1.330 Britten over echte en valse kankeroorzaken. Opvallend bleek dat de meesten onder hen de juiste oorzaken niet konden onderscheiden van de valse. De grootste misplaatste angst bleek stress te zijn. Stress veroorzaakt geen kanker, maar toch dacht 40% van de bevraagden dat stress er wel voor kon zorgen dat we kanker kunnen krijgen.

Onderzoekers wijzen erop dat het verontrustend is dat echte factoren die wél kanker kunnen veroorzaken, zoals zonnebrand, alcohol en het eten van rood vlees dan weer vrij wel onbekend zijn.

De studie toonde aan dat genetisch gemanipuleerd eten, zoetstof, dichtbij elektriciteitskabels wonen en radiogolven een derde van de mensen zorgen baarde. Daarnaast maakte een op vier zich zorgen over het gebruik van een GSM en 15% is bezorgd wanneer ze hun lippen aan een plastic waterflesje zetten.

Echte oorzaak

Opvallend is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de echte oorzaken van kanker. Zo ging 14% niet akkoord met dat je kanker kan krijgen van te roken, al is dat wel nog steeds een van de grootste vermijdbare oorzaken. Maar ook overgewicht werd onderschat. "Obesitas wordt vrijwel niet herkend, wat verontrustend is aangezien het de tweede grootste te vermijden oorzaak van kanker is," schreven de auteurs van de studie.

"Het baart zorgen om zoveel mensen bang te zien hebben voor oorzaken waarvan eigenlijk geen bewijs is," legt Samuel Smith van de University of Leeds uit. "In vergelijking met ouder onderzoek toont deze studie aan dat het aantal mensen die geloven in onbewezen kankeroorzaken is gestegen sinds het begin van de eeuw. Dat kan een gevolg zijn van hoe we aan nieuws en informatie komen via het internet en sociale media."

"Het is cruciaal om educatie over de oorzaken van kanker mee te geven als we mensen willen helpen om goede beslissingen te maken in hun leven, en om zeker te zijn dat ze geen onnodige zorgen hebben."

Waar hebben we bang voor terwijl dat eigenlijk niet nodig is?

-Elektromagnetische golven - 34.7%

- Voedingsadditief – 41.1%

- Stress – 41.7%

- Zoetstof – 31.3%

- Genetisch gemanipuleerd eten – 34.1%

De minst erkende échte oorzaken

- Minder dan 30 minuten in beweging zijn vijf keer per week – 35.1 %

- Infectie met HPV (humaan papillomavirus) – 28.9 %

- Rood vlees eten – 37.5 %

- Geen vijf porties fruit en groenten eten – 28.3 %

- Meer dan de aanbevolen hoeveelheid alcohol drinken – 40.6 %

"Wat mensen geloven is zo belangrijk, want dat heeft directe invloed op hun levensstijl. Wanneer ze beter op de hoogte zijn van de echte oorzaken, eten ze meer fruit en groenten en roken ze minder," voegt Dr Lion Shahab daar nog aan toe.

Clare Hyde, van Cancer Research UK die de studie sponsorde, beaamde dit. "4 op 10 gevallen zouden kunnen geholpen worden met een verandering in de levensstijl, dus het is cruciaal dat we de juiste informatie kunnen geven."

"Roken, overgewicht hebben en te veel in contact komen met UV-stralen en zonnebank zijn de grootst vermijdbare oorzaken van kanker. Er is geen garantie tegen kanker, maar wanneer we de grootste risico's kennen, kunnen we ervoor zorgen dat er minder kans is op risico's voor de ziekte, in de plaats van ons zorgen te maken over nepnieuws."