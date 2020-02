Social media zorgt ervoor dat je hetzelfde eet als je vrienden

Ann Laenen

08 februari 2020

17u00

Bron: Dailymail 0 Nina Wat onze vrienden op sociale media eten, beïnvloedt onze eigen voedingskeuzes. Dat blijkt uit een studie van de Aston University in Birmingham. Wetenschappers bewezen dat mensen elke dag een extra portie fruit en groenten aten als ze dachten dat leeftijdsgenoten hetzelfde deden. Niet alleen gezond eten leek ‘besmettelijk’, ook de consumptie van fastfood steeg rechtevenredig.

Normaal gesproken wordt ons eetgedrag beïnvloed door reclame of de kookskills van onze ouders. Uit een Amerikaanse studie blijkt nu echter dat het gebruik van sociale media het eetgedrag binnen een vriendengroep kan prikkelen.

Schatting maken

In het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Appetite, vroegen de onderzoekers aan 369 universiteitsstudenten om een schatting te maken van de hoeveelheid fruit, groenten, calorierijke snacks en frisdrank die hun Facebook-vrienden dagelijks aten. Uit de recentste cijfers (2018) van de NHS’s Health Survey uit Engeland blijkt dat slechts 28 procent van de volwassenen de aanbevolen vijf porties groenten en fruit per dag at.

Professor Claire Farrow, directeur van de Applied Health Research Group van Aston University, vult aan: “De belangrijke nieuwe bevindingen van dit onderzoek zouden vorm kunnen geven aan de manier waarop we jongeren helpen om van jongs af aan gezonde eetgewoonten aan te nemen - en om ze een leven lang te blijven volgen.”

Sociale besmetting

Bovendien suggereert een onderzoek uit maart 2019 dat je sociale kring de reden kan zijn dat je overgewicht hebt. Overgewicht verspreidt zich dus als het ware als een ‘sociale besmetting’. Onderzoekers bestudeerden honderden militaire families, verspreid over de VS. Hun resultaten toonden aan dat als je naar een gebied met een hoge mate van obesitas verhuist, het risico op obesitas ook toeneemt.