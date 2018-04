SNL toont op hilarische manier onze relatie met sportleggings in sketch Margo Verhasselt

09 april 2018

15u07

Bron: Glamour 0 Nina Voor elke vrouw die al eens in de zetel zat met een sportlegging aan terwijl ze een film aan het bekijken was: deze is voor jou. De Amerikaanse late night show Saturday Night Live heeft een sketch hierover geschreven, en hij is o zo herkenbaar.

Sportleggings. De spannende broekjes zijn gemaakt om de meest extreme workouts mee te overleven, ze stoten zweet af en kunnen heel wat doorstaan. Maar worden meestal gebruikt om exact het tegenovergestelde te doen: in de zetel liggen met een zak chips en tv kijken. Als we dit zouden ontkennen, zouden we liegen. Ook SNL weet dat enorm veel vrouwen hier schuldig aan zijn en besloot een sketch te maken die eruit ziet als een typische Nike-reclame.

In de reclame wordt de Pro-chiller legging voorgesteld. Een legging waar we stiekem allemaal op zitten te wachten. Hij is zogezegd ontworpen om te liggen in bed, te relaxen in de zetel, kortom alles behalve te sporten.