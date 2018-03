Snelle Stoffel Leven met 300 KM/U Eva Van Driessche

25 maart 2018

09u00 0 Nina Stoffel Vandoorne is op zijn 25ste al een grote ster in het formule 1-circuit. In Melbourne staat hij aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij McLaren. Het relaas van zijn race naar de top.

Stoffel Vandoorne (25) passeert komt nog in zijn geboorteland, maar als het gebeurt dan gaat dat niet onopgemerkt voorbij. Vandaag staat hij in een hotel in Brussel – elke dag een ander hotel – de voltallige Belgische sportpers én NINA te woord. Hij wisselt met veel gemak tussen Nederlands, Frans en Engels en antwoordt iedereen kalm, vriendelijk en helder, ondanks de jetlag. Het is niet wat je verwacht van een 25-jarige die het leven van een rockster leeft en voor zijn droomjob de wereld rondreist van de ene exotische locatie naar de andere. Zijn Instagrampagina toont plaatjes van surfsessies in Bali, razendsnelle kiekjes van op het circuit, coole foto’s met de fans en fancy fotoshoots voor kledingsponsors samen met teamgenoot Fernando Alonso. Maar als je weet dat Stoffel het hoofd koel kan houden in een bloedhete cockpit van een raceauto terwijl hij 300 km per uur raast, dan begrijp je die kalmte wel.

Stoffel: «Mensen zien natuurlijk enkel het glamourleventje dat bij de formule 1-wereld hoort: coole feestjes, prachtige bestemmingen, mooie vrouwen. Ik mag zeker niet klagen. Maar het is wél een van de zwaarste sporten die er zijn. Mensen realiseren zich dat misschien niet. Fysiek moet ik tweehonderd procent in orde zijn. Dat betekent dat ik dus de hele tijd aan het trainen ben, alleen rond Kerstmis neem ik even vrij. En daarnaast heb je een grote mentale focus nodig. Wij moeten in de cockpit behoorlijk wat bedienen, het is veel meer dan gewoon aan het stuur zitten. Als je dan weet dat we dat in de meest extreme klimaten doen. Soms is het enorm heet, met een hoge luchtvochtigheid. Dan kan je in die auto écht zitten te koken met pak, helm en handschoenen, dan wordt het tot 60 graden. In een wedstrijd van twee uur verlies je dan soms drie kilo vocht.»

Het is dus zeker niet zo dat de piloten enkel de race rijden en verder feestend door het leven gaan. Integendeel, Stoffel leeft waarschijnlijk veel gedisciplineerder dan zijn leeftijdsgenoten. «Dat is altijd zo geweest. Ik droomde van deze carrière, dan moet je er ook alles voor geven. Uitgaan, pintjes drinken, festivals: dat zat er voor mij als puber niet in. Ik race al sinds ik zes was – toen in het karting­circuit. Het was altijd al mijn droom. Ik ben zonder geld in de formule 1 geraakt, puur op talent. Dat is uitzonderlijk, en dat vind ik zo’n zegen dat ik niet het gevoel heb dat ik er iets voor moet opgeven. Het is wel anders dan het normale parcours. Toen mijn vrienden vroeger begonnen uit te gaan of op café gingen, dan ging ik nooit mee omdat ik de dag erna een training of race had. Maar ik mis het ook niet. Ik heb geen spijt of het gevoel dat ik minder geleefd heb. Wie weet haal ik dat nog in als ik stop? (lacht) Maar momenteel is dit mijn droomleven. Dit is een unieke kans, die mag ik niet laten liggen. Er zijn maar twintig plaatsen in de wereld en er zijn honderden coureurs die graag in mijn positie zouden zitten.»

Hoe raakt een jongetje van zes uit Kortrijk met een droom op één van die twintig plaatsen? «Je hebt natuurlijk talent en goede resultaten nodig. Zonder een beetje talent val je gewoon niet op. Als Belg in de formule 1 raken is heel moeilijk, je krijgt niet de financiële steun. De sport wordt niet gepromoot in België. Misschien verandert dat nu, want de resultaten beginnen op te vallen, we komen meer in de media. Maar voetbal en wielrennen doen het opmerkelijk beter in België natuurlijk. En dan is er de factor geluk. Op het juiste moment op de juiste plaats zijn (Stoffel kon als reserverijder de plaats van ploegmaat Fernando Alonso overnemen in een formule 1-wedstrijd toen die herstelde van een ongeval, red.). En daarna moet je er honderd procent voor leven om je plek te houden.»

Die ‘honderd procent’ mag je gerust heel letterlijk nemen. Hoe leuk het leven er op social media ook uitziet, de formule 1-piloten worden geleefd. Ze hebben amper dagen vrij en draaien de knop nooit helemaal uit. «Mijn jaar wordt bepaald door het team. Het hele jaar door ben je aan het trainen, heb je meetings met de ingenieurs, simulaties in de fabriek, evenementen voor sponsors, verplichtingen naar media toe, fandagen.

Het seizoen stopt in december. Tussen kerst en nieuw hebben we eigenlijk vrij en geen afspraken. In de zomer stoppen we ook even, maar omdat dat in het midden van het seizoen valt, blijf je toch de focus bewaren en train je door. Gewoon een week op mijn gat zitten? Dat komt niet veel voor. Zelfs in de winter niet. Want dan hebben we net de mogelijkheid om goed fysiek te trainen omdat we niet hoeven te reizen. Het is een snel leven, dat dan ook voorbijvliegt. Soms moet ik echt even stilstaan en genieten, anders zou ik het helemaal missen zonder dat ik het besef.»

Die roes van als eerste over de finish te gaan, daarvoor doe je het Stoffel Vandoorne

En het is een leven dat vroeger stopt dan de gemiddelde carrière. «In formule 1 kan je meedraaien tot je 37ste, 38ste. Alles hangt af van je motivatie, de wil om vol te houden en hoe sterk je fysiek nog bent. Een gezin hebben, een relatie aangaan, dat is heel moeilijk tijdens een carrière. Je kan het combineren, maar makkelijk is het niet. Het is dus vaak een eenzaam bestaan. Ik vlieg meestal alleen de wereld rond, met wat mensen van het technisch team en met mijn personal trainer. Hij is als mijn beste vriend. Logisch ook, want ik spendeer mijn leven met hem. We trainen praktisch elke dag samen. Doordat je als team in hetzelfde schuitje zit, schept dat wel een band. Ik zie mijn collega’s meer dan mijn vrienden en familie nu. Maar ze komen wel af en toe naar een grand prix kijken. En als ik in België ben, proberen we af te spreken. Nu ben ik twee dagen in België, maar heb ik niemand van mijn vrienden kunnen zien. Dat hoort erbij natuurlijk, zij begrijpen het wel.»

Thuis is voor Stoffel ook niet meer Kortrijk, maar Monaco. «Daar voelde ik me meteen goed. Ik word er niet aangeklampt, er staat elke dag een zalig zonnetje en het is een ideale uitvalsbasis om te trainen met de fiets. Wielrenners hebben vaak iets met formule 1 en vice versa. Ik train vaak met profs zoals Cavendish. Fietsen is mijn favoriete sport om aan mijn uithouding en conditie te werken.»

Als wij al trots zijn als we twee keer per week gaan joggen of onze 10.000 stappen per dag halen, dan doet het trainingsschema van Vandoorne ons blozen. «Ik vertrek nu op een trainingsweek naar Marbella samen met triatleten. We doen dan drie trainingen per dag: voor het ontbijt mobiliteit en stretching, dan 100 kilometer fietsen voor de cardio, en dan fitness, buikspieroefeningen en kracht.»

Maar de beloning voor al die inzet is groot. «Als ik wedstrijden win, is dat een onbeschrijfelijk gevoel. Alleen jammer dat dat gevoel zo snel weg is. Je stapt van het podium en je moet al focussen op de volgende wedstrijd. Maar voor die roes doe je het toch wel.»

En voor de fans? Op events wordt Vandoorne als een rockster ontvangen. «Ach, daar leer je wel mee omgaan. Het is een belangrijk aspect van de sport. Ik doe al mijn social media nog zelf. Ik vind dat eerlijker naar de fans toe. En het staat me helemaal niet tegen, het hoort erbij. De stap van de junior series naar formule 1 was heel groot. Mensen behandelden me helemaal anders en dat terwijl de job voor mij niet zo heel erg veel veranderd was.»

Hadden zijn ouders misschien niet liever gehad dat hij een veiligere passie gekozen had? «De gevaren zijn er, maar dat zit niet in mijn hoofd. Er zit nog steeds een mens aan het stuur en met die snelheden kan er altijd iets serieus mislopen. Maar wielrennen is ook gevaarlijk, hè. Mijn ouders vinden dat ook wel spannend. Zij zitten er meer over in dan ik, logisch ook, maar ze zijn het na al die jaren wel gewoon geworden. (lacht)» •