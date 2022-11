Snel vuil wegkrijgen zonder krassen achter te laten? Spons die viraal ging vanaf nu verkrijgbaar bij Wibra

Schoonmaken is niet meteen de leukste activiteit, totdat je eens scrolt door #cleantok. Van vuile tapijten tot vieze badkamers en keukens: als het allemaal terug blinkt, ziet het er heel bevredigend uit. Daarbij zijn vooral The Pink Stuff-pasta en de Scrub Daddy-spons op TikTok de meest gehypete hulpmiddelen. Goed nieuws voor iedereen die er al eens van gehoord heeft, want deze populaire Amerikaanse schoonmaakproducten zijn vanaf nu ook bij ons verkrijgbaar.

TikTok barst van de virale trends. Zo heeft de hashtag #cleantok maar liefst 56,9 miljard (!) views. Daar zie je filmpje na filmpje van hoe mensen de vuilste dingen weer helemaal proper krijgen en het is een ware guilty pleasure om naar te kijken. Hierdoor werd onder andere de Scrub Daddy-spons een ware hype. En die kan je eindelijk eens zelf uittesten, want de sponsjes in de vorm van een smiley zijn nu te koop bij Wibra.

Scrub Daddy/Mommy

De even populaire schoonmaakproducten van The Pink Stuff zijn al een tijdje verkrijgbaar in de Wibra. Maar vanaf nu kan je daar dus ook de gehypete Scrub Daddy- en Scrub Mommy-sponzen kopen. De unieke sponsjes met een smiley hebben vooral één zeer belangrijke functie. Een Scrub Daddy zou namelijk vuilheid supersnel wegkrijgen zonder krassen achter te laten. Vooral in combinatie met The Pink Stuff schoonmaakpasta zou het resultaat verbluffend zijn. Je maakt de spons ook makkelijk schoon met wat warm water en je kan ’m ook in de vaatwasser steken.

Je kan een Scrub Daddy (of Mommy) bij Wibra in huis halen voor 3,99 euro. Een beetje duurder dan je gemiddeld schoonmaaksponsje, maar volgens TikTokkers is het zeker het geld én de hype waard. Speciaal voor de kerstdagen kan je de Scrub Mommy ook in de vorm van een kerstboom verkrijgen.

Cleaninfluencers?

Door de grote populariteit van #cleantok is het niet verbazend dat sommige mensen besloten om van schoonmaken hun job te maken. Dat zijn de zogenaamde cleaninfluencers. Daarbij is de Britse Sophie Hinchliffe, beter bekend als Mrs Hinch, met haar 4,6 miljoen volgers op Instagram de populairste cleanfluencer. De Schot Mario McKnight is de enige mannelijke cleanfluencer. Zijn Instagrampagina, @cleaning_with_mario, heeft bijna 150.000 volgers. Ook de Nederlandse Vicina Lucinda, die Engelstalige video’s post, is populair. Op YouYube is het kanaal Clean My Space van de Canadese Melissa Maker met zo’n 2 miljoen abonnees een grote hit. Haar populairste filmpje, How to Clean a Mattress, werd zeker 14 miljoen keer bekeken.

Deze cleaninfluencers geven je vooral handige tips en tricks mee om je huis sneller en beter schoon te maken. Ze vertellen en tonen je ook welke tools of producten het beste werken. Of die virale schoonmaakspullen echt zo geweldig zijn als ze op TikTok beweren, kan je nu volledig zelf gaan ontdekken.

