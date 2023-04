Snel, makkelijk, chic: Franse make-up verovert de wereld. “Vergeet opzichtige nagels of veel bronzer”

Douze points voor Frankrijk dit jaar, want tegenwoordig zingen ze het hoogste lied in de beautywereld. Zijn we alleen maar blij om, want de Parijse stijl kenmerkt zich door snelle en makkelijke looks: je vingers als tools en een minimum aan producten. Beautyredactrice Sophie tipt de juiste technieken en twee Franse merken die gigapopulair zijn nu.

Dat Frankrijk populair is op beautyvlak is niet zo verwonderlijk. Het is dé thuishaven van beautygiganten als L’Oréal, Yves Rocher en Garnier. Je vindt er op iedere straathoek een farmacie: kleine apotheekjes, tot de nok volgestapeld met Franse skincare. En het is eveneens de plaats waar de crème de la crème van verzorgingsmerken vandaan komt, denk: Vichy, La Roche-Posay, Embryolisse en Bioderma.

Eén grote Netflixreeks zorgde voor de boost in populariteit

En nu hebben we een nieuwe coup de cœur: make-up. Dezelfde filosofie – eenvoudige, multifunctionele producten – maar dan met dat extra tikje Franse flair. Grote aansteker van de trend is ongetwijfeld de Netflix-serie ‘Emily in Paris’. De succesreeks bewees dat Parijs niet alleen de hoofdstad van de mode is, maar dat de Fransen ook fromage gegeten hebben van cosmetica.

Quote Ze zijn natuurlij­ke schoonhe­den en de verpersoon­lij­king van die felbegeer­de je-ne-sais-quoi. Beautyredactrice Sophie Vereycken

Het LED-gezichtsmasker van Emily werd een instant hit, Lancôme kwam zelfs met een speciale ‘Emily in Paris’-collectie. Al zijn de populairste exportproducten van de serie ... Françaises Sylvie en Camille. Beide personages zijn de verpersoonlijking van die felbegeerde je-ne-sais-quoi: minimale make-up, weinig foundation en toch altijd een frisse verschijning. Natuurlijke schoonheden – het toonbeeld van ingetogen elegantie – die in schril contrast staan met de schreeuwerigheid van hun opgedirkte Amerikaanse collega’s.

Wil dat zeggen dat ze geen make-up dragen? Absoluut niet. Kijk maar naar Camille, die bij speciale gelegenheden net heel edgy durft gaan. Maar de basis - de huid - is altijd naturel. En de cijfers zijn duidelijk: de Franse flair spreekt wereldwijd tot verbeelding.

Volledig scherm Camille, nu eens heel extravagant, dan net ingetogen. Maar altijd très stijlvol. © Getty Images / Netflix

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En met deze twee Franse it-merken is die Parijse look simple comme bonjour.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een bom aan Franse kwaliteit in hervulbare luxe lederen verpakkingen? Dat is het succesverhaal van La Bouche Rouge. Het merk engageert zich voor een mooiere wereld, zowel letterlijk als figuurlijk. Zo zetten ze zich in voor een betere oceaan, het verminderen van de afvalberg en een duurzame productie.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Quote Hier en daar iets kleins verdoeze­len is prima, jezelf verstoppen achter een laag make-up dan weer niet. Beautyredactrice Sophie Vereycken

Franse make-up draait meer om wat je níét draagt dan om wat je wél draagt. Vergeet opzichtige nagels, skip contouring of veel bronzer. De Franse look is minimaal: een natuurlijke huid en eventueel één of twee troeven die je wil uitspelen. Het is de gulden middenweg tussen perfectie en nonchalance: hier en daar iets kleins verdoezelen is prima, jezelf verstoppen achter een laag make-up dan weer niet.

La Bouche Rouge komt daar perfect aan tegemoet. Met de zachte crèmetexturen creëer je in een mum van tijd een zachte en natuurlijke look. Nog steeds jezelf, maar dan frisser. En het beste nieuws: voor onderstaande look heb je slechts vier producten nodig. Een vleugje blush (dat je ook op de ogen aanbrengt voor een harmonieus geheel), een streepje highlighter, een elegante lipstick en wat mascara voor een frisse blik.

Volledig scherm © RV

Highlighter Stick, vanaf 40 euro bij rheine.be

Blush Stick, vanaf 40 euro bij rheine.be

Satin lipstick, vanaf 39 euro bij rheine.be

Le Serum Noir Mascara, vanaf 39 euro bij rheine.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Parijse Violette Serrat werkte al als make-updesigner voor Dior, was global beauty director bij Estée Lauder en is het creatieve brein bij Guerlain. Haar eigen merk Violette_fr is haar manier om individualiteit te vieren. Producten die niet bezig zijn met trends, maar dienen om jouw unieke troeven in de verf te zetten. In Violettes woorden: geloof in je eigen je-ne-sais-quoi, want dat is wat jou uniek maakt.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Minimalistisch betekent niet hetzelfde als saai. Daar is Violette_fr het perfecte voorbeeld van: een speelse toets is prima. Een vleugje blauwe eyeliner of paarse oogschaduw, bijvoorbeeld. Kijk maar naar de topfoto in dit artikel: met slechts een klein beetje extra product (van dezelfde oogschaduw nota bene) ga je van safe naar speciaal. Maar de basis blijft naturel. Dat bereik je vooral door je productkeuze: kies liever voor blush dan bronzer en vergeet vooral de basis niet: skincare. Een gezonde huid is een mooie huid.

Volledig scherm © RV

Yeux Paint, 33 euro bij violettefr.com

Bisou Balm, 30 euro bij violettefr.com

Bisou Blush, 37 euro bij violettefr.com



Lees ook: