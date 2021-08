Smoothie van brandnetels of pasta met zeewier? 5 receptjes met superfoods van eigen bodem

Breakfast superfood smoothie

Dit ontbijt doet je lichaam deugd. Brandnetel zorgt voor heel wat vitaminen, ontgifting en zuurstofopname. Kefir helpt voor de spijsvertering en haver is een bron van vitaminen, mineralen en vezels. De frisse kiwibessen en blauwe bessen zijn overheerlijk én zitten vol vitamine C en antioxidanten.

Voor 2 personen • 5 minuten

Dit heb je nodig:

100 g blauwe bessen • 60 g kiwibessen (of andere bessen) • 4 el havermoutvlokken • 300 ml kefir • 10 brandnetelblaadjes • 1 el honing

Zo maak je het:

1. Spoel de bessen. Doe alle ingrediënten in een blender en mix fijn.

2. Serveer meteen.

Tip: Wil je deze supersmoothie helemaal plantaardig maken? Vervang de kefir dan door amandelmelk of andere plantaardige melk of yoghurt naar keuze.

Geroosterde boekweitsalade met stekelbessen en geitenkaas

Spinazie, kiemgroenten, boekweit en stekelbessen zijn allemaal bommen van vitaminen, mineralen en vezels. De duindoornsiroop maakt het af, want dat is een van de rijkste bronnen van vitamine C en is goed voor je weerstand én huid.

Voor 2 personen • 35 minuten

Dit heb je nodig:

70 g boekweit • 2 el olijfolie • peper en zout • 120 g jonge spinazie • bakje kiemgroenten (van rode biet, prei ...) • 100 g stekelbessen • stuk verse zachte geitenkaas (120 g)

Voor de dressing: 2 el duindoornsiroop • 1 el appelazijn • 2 el olijfolie

Zo maak je het:

1. Voor de dressing: meng de duindoornsiroop en de appelazijn met de olijfolie. Kruid met peper en zout.

2. Kook de boekweit beetgaar in gezouten water zoals aangegeven op de verpakking. Giet af en laat heel goed uitlekken. Meng met de olijfolie, kruid met peper en zout en giet op een bakplaat. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C en bak in ongeveer 15 minuten goudbruin en krokant.

3. Meng de spinazie, kiemgroenten en stekelbessen met 2 eetlepels van de dressing. Kruid met peper en zout.

4. Garneer met de gebakken boekweit, verse geitenkaas en extra dressing.

Tip: Er zijn enorm veel lekkere Belgische geitenkazen, ga eens op zoek in je eigen buurt. Verse geitenkaas is een meerwaarde! (Polle, ’t Leenhof, Frapa ...)

Pizza met broccoli en waterkers

Broccoli is niet alleen een erg lekkere groente, maar is ook caloriearm en zit boordevol vitamine C en K, mineralen, vezels en foliumzuur. Waterkers is ook zo’n toppertje. Ontzettend rijk aan antioxidanten en het bevat meer vitamine C dan een sinaasappel, meer ijzer dan spinazie en meer calcium dan melk!

Voor 1 pizza • 20 minuten + 12 minuten in de oven

Dit heb je nodig:

100 g witte bonen • 1 teentje knoflook • 120 g ricotta (van De Zuivelarij) • olijfolie • 1 citroen • peper en zout • 80 g pittige harde kaas ( Flandrien Grand Cru, Mimolette, oud-Hollandse kaas ...) • 1 pizzadeeg • 1 broccoli • 1 el zonnebloempitjes • chilivlokken • 1 bakje waterkers

Zo maak je het:

1. Laat de witte bonen uitlekken. Pel de knoflook. Doe de ricotta, witte bonen, knoflook, 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroensap en peper en zout in een blender en mix fijn.

2. Rasp of hak de kaas grof. Laat de oven voorverwarmen tot 230 °C.

3. Rol het pizzadeeg uit tot een ronde vorm van 5 millimeter dikte. Besmeer met het ricottamengsel, beleg met de kaas, stukjes broccoli, zonnebloempitjes, een beetje chilivlokken en een snuf zout en besprenkel met olijfolie.

4. Zet in de hete oven gedurende 10 à 12 minuten of tot de pizza goudbruin is.

5. Meng de waterkers met enkele druppels citroen- sap en olijfolie, en kruid met peper en zout. Beleg de pizza met de waterkers en serveer meteen.

Tip: Vergeet niet dat de stronk van de broccoli bomvol vitaminen zit, dus eet die zeker mee op!

Lamskroontje met chutney, rode biet en yoghurt

Rode bieten zitten boordevol vitaminen en antioxidanten, ze ontgiften en zuiveren het bloed en de lever. Rozenbottel geeft deze chutney een friszure smaak, zorgt voor een heel hoog aandeel aan vitamine C en antioxidanten en helpt bij de spijsvertering.

Voor 4 personen • 35 minuten + 85 minuten in de oven

Dit heb je nodig:

3 à 4 rode bietjes • olijfolie • 3 el balsamicoazijn • 2 el honing • 1 teentje knoflook • 600 g lamskroontje • peper en zout • 150 g volle yoghurt • verse munt

Voor de chutney: 300 g verse rijpe rozenbottels (of 150 g gedroogde) • 2 à 3 appels • 2 el rozijnen • 250 g suiker • 3 el balsamicoazijn • 1 kruidnagel • kaneelstokje

Zo maak je het:

1. Wikkel de rode bietjes in aluminium- folie, leg ze op een bakplaat en zet in een voorverwarmde oven op 180 °C gedurende 50-60 minuten of tot ze beetgaar zijn.

2. Bereid intussen de chutney: verwijder het kroontje van de bottels, snij ze doormidden en verwijder de pitjes. Schil de appels en snij in stukjes tot je 300 gram appel hebt. Doe de rozenbottel, appel, rozijnen, suiker, balsamicoazijn, kruidnagel en kaneel in een steelpannetje en breng aan de kook. Laat 30 minuten koken of tot de rozenbottels zacht zijn. Voeg gerust suiker of azijn toe naar smaak. Giet in een glazen pot en dek af.

3. Haal de rode bietjes als ze zacht zijn uit de aluminiumfolie en snij in partjes. Meng de partjes met een scheutje olijfolie, de balsamicoazijn en de honing, giet op een bakplaat en zet gedurende 10 minuten in een oven van 185 °C.

4. Pel en plet de knoflook. Kruid het lamskroontje met peper en zout. Verhit een scheutje olijfolie en bak het lamskroontje goudbruin aan. Leg het lamskroontje op de bakplaat tussen de rode bietjes, wrijf het in met de knoflook en laat alles samen nog 10-15 minuten bakken in de oven op 185 °C.

5. Serveer het lamskroontje met de bietjes, chutney en wat yoghurt. Garneer met verse munt.

Tip: Rozenbottels vind je niet altijd en overal, dus je kan ze ook vervangen door stekelbessen of andere zure bessen.

Pasta met groene asperges en zeewier

Zeewier is een geweldig super- food! Bomvol vitaminen, vezels, ijzer en calcium. Bovendien is het caloriearm en heeft het een erg lage ecologische voetafdruk. En de ziltige smaak past perfect bij asperges.

Voor 2 personen • 35 minuten

Dit heb je nodig:

30 g gedroogde zeespaghetti • 600 g fijne groene asperges • 1 citroen • 350 g volkorenlinguini • 2 teentjes knoflook • 3 el olijfolie • 1 kl chilivlokken • peper en zout • oude kaas of gedroogd zeewier

Zo maak je het:

1. Week de gedroogde zeespaghetti minstens 1 uur in koud water.

2. Kook de asperges beetgaar in gezouten water. Zorg dat ze zeker nog knapperig blijven. Giet af en spoel meteen onder koel water. Haal de zeespaghetti uit het water en snij in grote stukken.

3. Rasp de schil van de citroen tot je 1 koffielepel hebt.

4. Kook de pasta beetgaar in gezouten water. Pel de knoflook en snij in fijne plakjes.

5. Verhit de olijfolie en stoof de knoflook, chilivlokken, zeespaghetti en groene asperges gedurende 1 minuut. Voeg de citroenzeste, een snuf zout en enkele druppels citroensap toe.

6. Voeg de pasta toe, kruid bij met peper en zout en garneer met een beetje oude pittige kaas of gedroogd zeewier.

Tip: De trend is nog maar pas begonnen, dus je vindt zeewier nog niet overal. De gedroogde versies zijn in biowinkels of online wel al heel goed te vinden.

Wie is Elise? Elise Van de Poele (35), mama van Suze (5) en Rien (3), vind je ofwel voor de klas, ofwel in haar moestuin en keuken. Haar missie? Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet. Haar recepten zijn altijd gebaseerd op lokale seizoensproducten. Volg haar op Instagram: @elise_eet_alles

