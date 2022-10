Smeren voor het vaderland: Belgische beauty boomt in het buitenland (en deze 5 toppers moet je zeker kennen)

OPROEP. Mag NINA je liefdespro­ble­men helpen oplossen, met advies van een professio­nal?

Zit je relatie in een dip? Worstel je met je seksualiteit? Val je als single altijd op de verkeerde types? Matchen jij en je partner op seksueel gebied niet met elkaar? Is een ex opgedoken die je hoofd in de war bracht? Hou je van je lief, maar niet van je schoonzus? Of heb je het gevoel dat je huwelijk niet meer is wat het was, maar durf je geen knoop door te hakken? NINA geeft je gratis advies van seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck.

4 oktober