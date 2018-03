Smeren maar: Rituals komt met een nieuw huidverzorgingsgamma Margo Verhasselt

24 maart 2018

10u05

Bron: Flair 0 Nina Goed nieuws voor de fans van Rituals! Het Nederlands cosmeticamerk brengt een volledig nieuw huidverzorgingsgamma uit dat de naam 'The Ritual of Namasté' krijgt.

Het gamma bestaat uit vijf verschillende lijnen, die allemaal hun eigen specifieke werking hebben. Zo is Ageless gemaakt voor de rijpere huid, zal Glow jouw huid opnieuw doen stralen, Hydrate gaat de huid tot diep van binnen hydrateren, Purify laat onzuiverheden smelten als sneeuw voor de zon, en is Sensitive speciaal gemaakt voor de dames met een gevoelige huid.

Nog niet 100% zeker welke lijn voor jou de beste match is? Daarvoor heeft Rituals een oplossing. Vanaf april kan je in de winkel een huidtest laten doen met een apparaat dat meteen weet welke lijn jij nodig hebt.

The Ritual of Namasté kan je vanaf april kopen in de Rituals Cosmetics-winkels.