Smeer jij al ceramiden of elektrolyten? Onze beautyredactrice helpt je de nieuwste termen te begrijpen

Van ceramiden en postbiotica tot yuzu en marinated make-up. Het lexicon uit de beautywereld begrijpen is mogelijk nog moeilijker dan een nieuwe taal leren. Onze beautyredactrice legt haarfijn uit wat al die nieuwe termen en producten betekenen, en welke je écht nodig hebt. “Dit product is ideaal voor wanneer de winter eraan komt.”

Marinated make-up

De nieuwste beautytrend? Make-up die eruit ziet alsof je net een nachtje bent gaan feesten. Geen perfecte eyeliner, frisse foundations of perfect aangebrachte lipstick. Wel een nonchalante look, alsof je de boel even hebt laten marineren, genre grunge queen Kate Moss. Wij onthouden: rommelig is helemaal on trend. Handig!

Ceramiden

Ceramiden maken deel uit van de huidbarrière. Ze vormen een natuurlijk beschermend waslaagje dat de huid hydrateert en beschermt. Goed nieuws: je kan ze bijsmeren. Ideaal wanneer de winter eraan komt.

Volledig scherm © rr

1. Theramid, Ceramide Treatment, 34,96 euro bij boozyshop.be

2. Dr. Babor Pro, CE Ceramide Cream, 89,90 euro bij babor.com

Cleanical

Waarom kiezen tussen wetenschap en clean beauty? Tegenwoordig smeer je gewoon het beste van beide werelden. Met dank aan green chemistry gaan we voor een steeds duurzamere aanpak. In plaats van natuurlijke stoffen rechtstreeks uit de natuur te halen, worden ze geteeld met behulp van biotechnologie. Ideaal, want zo wordt er minder ingegrepen in de natuur zelf.

Postbiotica

Het begon met prebiotica, stoffen die je in voeding of supplementen vindt en die de groei van goede bacteriesoorten in het lichaam bevorderen. Dan kwamen probiotica: levende bacteriën die werden ingekapseld in crèmes om het microbioom van de huid weer in balans te brengen. Nu zijn er ook postbiotica. Deze herstellende stoffen van goede bacteriën worden gevriesdroogd en aan cosmetica toegevoegd, en zouden uitstekend zijn in het omkeren van uv-schade. Hebben!

Volledig scherm © rr

1. L:a Bruket, Hydra-Firming Sea Mist, 35 euro bij Fin du Jour

2. Biossance, Squalane + Marine Algae Eye Cream, 51 euro bij cultbeauty.com

3. OY, Face Wash Daily Boost met Postbiotics, 42,20 euro bij oycare.be

Condensed beauty

Meer voor minder? Oui, merci. Merken worden steeds inventiever als het op formules aankomt. Denk: zo weinig mogelijk (plastic) waste, zonder in te boeten aan werking of gebruiksgemak. Yves Rocher perfectioneerde de shampoo bar, bij Moro maken ze bodywashes in poedervorm (lees: minder water, minder verpakking, minder transport en dus minder CO2) en Diadermine ging voor een handige, ecologische reiniger in stickvorm.

pH-waarde

Eentje om naar te zoeken op de verpakking: hoe lager de pH-waarde van een product, hoe beter voor de huid. Een te hoge zuurtegraad (> 7) maakt de natuurlijke barrière van de huid kapot, terwijl we die net nodig hebben om ons te beschermen tegen slechte bacteriën en gisten. Idealiter kies je voor een product dat een pH heeft rond de 5,5 (of lager).

Volledig scherm © rr

1. Diadermine, Cleansing Stick, 7,99 euro bij Kruidvat

2. Yves Rocher, The shine shampoo bar, 6,95 euro bij Yves Rocher

3. Eucerin, pH5 Soft Shower, 15,60 euro bij farmaline.be

Waterparfums

Een eau de parfum mag je anno 2022 bijzonder letterlijk nemen. Meer en meer parfumhuizen experimenteren met geuren waarin alcohol door water vervangen wordt. Beter voor de huid, en ideaal om indruk te maken tijdens die volgende Tournée Minérale.

Elektrolyten

Je kent ze misschien uit de sportwereld: atleten voegen ze vaak toe aan hun sportdrank of water om krampen te voorkomen. Want elektrolyten staan erom bekend dat ze de vochthuishouding van je lichaam op peil houden. Klinkt goed? Vond de cosmeticawereld ook, want tegenwoordig zie je ze eveneens in de parfumerie. De mineralen – denk: magnesium, calcium, kalium en natrium – houden ook de vochtbalans van de huid op peil, en voorkomen zo droge plekjes.

Volledig scherm © rr

1. Dior, J’Adore Parfum d’eau, 68,50 euro bij ICI PARIS XL

2. The Water Brand, Tropica Eau de Parfum, 38,90 euro bij April

3. Paula’s Choice, Water-Infusing Electrolyte Moisturizer, 38 euro bij paulaschoice.be

4. Drunk Elephant, F-Balm Electrolyte Waterfacial Masque Hydratant, 49,90 euro bij ICI PARIS XL

Reinigen

Niet nieuw, wél nieuwswaardig: reinigen wordt dé hoeksteen van je beautyroutine. Sinds bekend raakte dat schadelijke stoffen uit de lucht ook in ons lichaam terechtkomen (na een BBQ werden toxische verbrandingsstoffen in het bloed teruggevonden), is een goede cleanser belangrijker dan ooit. We zien ze dit najaar in alle vormen en formules: van gels en melkjes tot oliën, balsems en crèmes. Voor iedereen wat wils!

Yuzu

Ken je Yuzu al? Deze Japanse citrusvrucht veroverde in recordtempo de culinaire wereld, en nu moet de badkamer eraan geloven. In de keuken wordt het geprezen omwille van de complexiteit: zachter dan citroen, even verfrissend als limoen en zo zoet als mandarijn. In je (huis)parfum blaast vooral het frisse doch bloemige aroma je omver.

Volledig scherm © rr

1. Dr. Hauschka, Cleansing Balm, 19,99 euro bij de apotheek

2. The Body Shop, Vitamin C Daily Glow Cleansing Polish, 19 euro bij The Body Shop

3. Primark, Balm to Oil Cleanser, 4 euro bij Primark

4. Acqua Di Parma Yuzu Diffuser, 92 euro bij acquadiparma.com

Lees ook: