Smartphonehygiëne: zo houd je je toestel bacterievrij

Tijdens de coronacrisis wassen we onze handen vaker dan ooit, maar toch krioelt onze smartphone nog van de bacteriën. Hoe verminderen we dat aantal? “Onze telefoon is een broeihaard voor verschillende bacteriën”, waarschuwt Leen Delang, professor virologie aan het Rega Instituut van KU Leuven. “Ik denk dat het extreem belangrijk is dat we onze smartphone niet uitlenen aan anderen. Zo geven we bacteriën die op onze smartphone terecht kwamen via hoesten of niezen al niet door. Als je bijvoorbeeld online een grappig filmpje tegenkomt, kan ik me voorstellen dat je dat wil delen met anderen. Doe dat niet door je gsm door te geven. Verstuur het filmpje online of laat het zien vanop een afstand.”

Handen wassen

Bacteriën kunnen ook gewoon via onze handen op onze smartphone terecht komen. “Dat kunnen we verminderen door tijdig onze handen te wassen”, verzekert Delang. “Dankzij de coronacrisis daalde het aantal bacteriën op onze gsm waarschijnlijk fors omdat mensen nu vaker hun handen wassen dan vroeger.”

Vermijd toilet en badkamer

Iedereen weet ondertussen misschien dat op je smartphone meer bacteriën zitten dan op een wc-bril. Wat angstaanjagend is als je weet dat we soms met onze handen eten. Toch blijven het toilet en de badkamer plaatsen met het grootste aantal bacteriën in huis. “Mensen wassen hun handen wel na een toiletbezoek, maar in tussentijd waren ze wel al in contact met hun gsm”, bevestigt Leen Delang. “De bacteriën werden dus al overgedragen op hun smartphone. Het is dus wel aan de orde om mensen nog eens te wijzen op basishygiëne. Momenteel is nog niet bekend of het coronavirus wordt uitgescheiden via stoelgang of urine, maar laat je smartphone toch maar op de keukentafel liggen als je naar het toilet of de badkamer gaat.”

Wat met bacteriën die al aanwezig zijn op je smartphone? Die gaan natuurlijk niet op één-twee-drie weg. Hieronder vind je de beste schoonmaaktips voor smartphones en hun hoesjes.

- Gebruik enkel zachte, pluisvrije doeken. Schurende stoffen of keukenpapier kunnen krassen veroorzaken. Vermijd brute kracht en overmatig vegen.

- Koppel externe voedingsbronnen, apparaten en kabels los. En let op met vloeistof. Als water in de openingen terechtkomt, kan het de binnenkant van je smartphone beschadigen.

- Gebruik geen spuitbussen, bleekmiddelen of schuurmiddelen en spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het apparaat.

- Maak je toestel schoon met een licht vochtige microvezeldoek zonder verdere schoonmaak- of desinfectiemiddelen. Dat verwijdert al een groot deel van de virusdeeltjes. Om naar 100% virusvrij te streven, veeg je best nog eens met schoonmaakdoekjes met 70 procent isopropylalcohol over het beeldscherm, het toetsenbord, indien aanwezig, en andere buitenoppervlakken.

- Als je je hoesje wil schoonmaken, haal je het apparaat er eerst uit en herhaal je de stappen die je volgde bij je toestel. Gebruik geen glasreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, ammoniak, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen met waterstofperoxide om het hoesje schoon te maken.