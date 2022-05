Smalltalk vermijden bij de kapper? Het kan nu: “Zwijgen is soms minder gênant dan verplicht over het weer te praten”

Na een kappersbezoek kom je meestal niet enkel met frisse coupe buiten, maar ook met de nieuwste roddels en weetjes. Wie liever stilzwijgend zijn haar onder handen laat nemen, kan sinds kort een afspraak maken bij een ‘stille kapper’. Kapster Jasmien Hoffmann biedt stille afspraken aan in haar salon in Gent, Studio Gaga. “Ik ben geconcentreerd op mijn werk en de klant geniet in rust en stilte van de behandeling.”

In stilte je haar laten knippen, het is een trend die de laatste jaren aan populariteit won. Kapsalon Bahaus in Wales, Groot-Brittannië beet de spits af. Zij boden als eerste salon de ‘stille stoel’ aan, waarbij klanten zonder de ‘verplichte’ smalltalk van hun knipbeurt konden genieten. Sindsdien volgden steeds meer salons hun voorbeeld, ook in België. Hier is het debuut weggelegd voor de Gentse kapster Jasmien Hoffman van Studio Gaga. “Ik kende geen enkel kapsalon in België die dat aanbood, dus ik ben erop gesprongen", zegt Jasmien.

“Je kunt online kiezen voor een stille of gewone afspraak”, gaat Jasmien verder. “Stille afspraken zijn nog niet de meerderheid, maar er is wel redelijk veel vraag naar. Ik vraag dan naar hun wensen voor het kapsel en verder zeggen we niets. Bij het binnenkomen zeg ik natuurlijk wel ‘hallo’. (lacht) Je zou denken dat stille afspraken voor zogenaamde awkward silences kunnen zorgen, maar dat valt heel goed mee. Ik ben geconcentreerd op mijn werk en de klant geniet in rust en stilte van de behandeling. Er zijn geen strikte richtlijnen. Als ik tussendoor iets over het haar moet vragen, doe ik dat natuurlijk gewoon.”

“Ik vind niet praten soms minder gênant dan je verplicht voelen om bijvoorbeeld over het weer te praten. Waar ik vroeger werkte, had ik schrik om onbeleefd of slechtgezind over te komen als ik niets zei, maar de klanten hadden datzelfde gevoel. Als ze een boekje bijhadden, durfden ze er soms niet in te lezen omdat ze niet onbeschoft wilden zijn. Maar dan dacht ik ‘lees je boekje toch gewoon’. (lacht) Ik ben blij dat ik de ‘stille afspraken' heb ingelast in mijn eigen zaak. Het is voor beide partijen aangenaam om op voorhand te weten dat er niet veel gepraat zal worden. De klant kan zo rustig ontspannen en dat is voor mij ook eens een keertje tof.”

