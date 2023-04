Smallere kont, langere benen? Je jeansbroek bepaalt je figuur en met deze tips koop je de juiste

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De juiste jeans laat eerst en vooral je figuur goed uitkomen. Hierbij is het belangrijk dat de broek goed past in je taille, bij de heupen en je onderbenen. Voor elk figuur bestaat een ideale snit. Je checkt dus het best eerst welke vorm jouw lichaam heeft.

Volledig scherm © Getty Images

Appelfiguur

Vrouwen met een appelfiguur hebben vollere borsten, brede schouders en wijde heupen. Daarom is er vaak geen duidelijke taille aanwezig.

Behoor jij tot deze categorie? Dan kies je best voor een jeans die hoog op de heupen zit en een wijde onderkant heeft. Een bootcut of flared jeans met hoge taille zijn ideaal om optisch een taille te creëren.

Omgekeerde driehoek

De omgekeerde driehoek wordt gekenmerkt door brede schouders en smalle heupen. Dames met dit figuur hebben meestal een volle boezem en een smalle taille.

Ook voor vrouwen met een omgekeerde driehoek zijn de bootcut en flared jeans een goede match. De wijde onderkant van deze broeken brengt het figuur mooi in balans. Kies wel voor een broek die laag op de heupen zit, zodat ze wat voller lijken.

Peerfiguur

Heb je een lichaam dat behoort tot het peerfiguur, dan heb je een slank bovenlichaam met een smalle taille en vollere bovenbenen.

Om je vrouwelijke vormen extra te accentueren, kies je best voor een jeans met wijde pijpen. Zo krijgen je benen onderaan wat meer volume en wordt je lichaam meer in balans gebracht.

SWIPE. Deze bootcuts en flares vind je nu in de winkel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Recht figuur

Dames met een recht figuur hebben smalle schouders die even breed zijn als de heupen. Meestal is er geen duidelijke taille aanwezig.

Als je een recht figuur hebt, koop je bij voorkeur een jeansbroek met een normale taille. De losse modellen zoals de boyfriendjeans zijn ideaal om meer vorm te creëren.

SWIPE. Vind hier de ideale boyfriend jeans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zandloperfiguur

Ook het zandloperfiguur wordt gekenmerkt door smalle schouders die gelijk zijn aan de heupen, maar dit figuur heeft wel een duidelijke en slanke taille.

Een hoge jeans zet je slanke taille extra in de verf. Om je lichaam perfect in balans te brengen, kan je kiezen voor een wat losser model zoals de momjeans.

SWIPE. Wil je graag een mom jeans kopen? Neem dan hier een kijkje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De vorm van je jeans heeft ook een grote invloed op hoe lang je lijkt. Accentueer je graag je lange benen of wil je juist de illusie van een paar extra centimeters? De juiste jeans kan het allemaal.

De ideale jeans voor korte dames

Een gecropte jeans is de perfecte partner in crime voor kleinere dames. Deze broek eindigt net boven de enkels en laat je optisch langer lijken. Hoe meer been zichtbaar, hoe langer je lijkt.

SWIPE. Op zoek naar een gecropt model? Hier vind je enkele voorbeelden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zo accentueer je je lange benen

Heb je lange benen? Ga dan voor een recht en aansluitend model. Ook een jeans met wijde pijpen trekt alle aandacht naar je fijne lengte. Vermijd jeans die extra hoog op de heupen zit, want zo lijkt je bovenlichaam te kort in verhouding met je benen.

Een lang bovenlichaam in balans brengen

Voor wie ook een lang bovenlichaam heeft, zijn broeken met een hoge taille wel ideaal. Ze maken het bovenlichaam wat korter en de benen optisch langer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan nooit zeker weten of een jeans je lichaam flatteert als je hem niet uitprobeert. Loop voor je naar de kassa gaat altijd even langs de pashokjes en houd volgende tips in je achterhoofd.

Een goede jeans flatteert je billen

Check altijd hoe de jeans aan de achterkant zit. De kontzakken van een broek hebben hier een grote invloed op. Hoe verder ze uit elkaar staan, hoe breder je kont lijkt.

Koop klein, maar niet te klein

Omdat de meeste jeansbroeken voor 2 procent uit elastaan bestaan, kunnen ze tot anderhalve maat uitrekken. Ga daarom altijd voor een jeans die een tikkeltje strakker zit dan je zou wensen. Let er natuurlijk wel op dat de rits toegaat én blijft. Na een paar keer dragen zal de broek helemaal goed zitten.

Comfort boven alles

Niets is zo vervelend als een slechtzittende jeans. Je neemt het best voldoende tijd in de paskamer om te bepalen of de broek je mooi staat, maar ook om te voelen hoe hij aan je lichaam zit. Loop even rond, zak eens door de knieën en ga even zitten. Zo weet je of je de jeans comfortabel kan dragen.

Lees ook: