‘Slimste Mens’-kandidate en radiopresentatrice Dorianne Aussems (28): “Wanneer iets moet, komt de rebel in mij naar boven”

TV Een beruchte YouTuber, een topmodel en een viroloog: dit zijn alle 34 kandidaten van ‘De Slimste Mens’

Dat Niels Destadsbader en Laura Tesoro dit jaar meedingen naar de titel van ‘Slimste Mens Ter Wereld’, was al aangekondigd. Maar wist u dat ook YouTuber Acid, regisseur Jan Verheyen en viroloog Steven Van Gucht zullen deelnemen? Erik Van Looy verzamelde in totaal 34 kandidaten, goed voor 16 vrouwen en 18 mannen. Zijn jongste kandidaat is 20 jaar oud, de ouderdomsdeken 63. De quizmasters stelt alle spelers, die vanaf maandag 18 oktober aantreden, voor. Tien weken later, op donderdag 16 december, kennen we de opvolger van Catherine Van Eylen.

4 oktober