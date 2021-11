‘Slimste Mens’-kandidate en radiopresentatrice Dorianne Aussems (28): “Ik word oprecht triest wanneer een feestje doodbloedt”

NINA Van een hip hotel tot treffende theater­voor­stel­ling. 5 tips voor een inspire­rend weekend

Naast prachtige herfsttaferelen is er dit weekend ook behoorlijk wat regen voorspeld. Voor huismussen het ideale weer om zich in de zetel te nestelen met een pakkend boek of prachtige plaat. Wie liever op stap wil, kan dan weer naar een boeiende foto-expo of straffe voorstelling. En waarom geen nachtje in een hippe hotelkamer? Onze vijf beste tips, voor elk wat wils.

13 november