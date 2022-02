Slimme seksspeeltjes: hét valentijnscadeau waarmee je gegarandeerd scoort

Vibrators

Een vibrator brengt je al trillend naar een hoogtepunt en is zonder twijfel het meest gekende speeltje in sekstoyland. Het buzzende hebbeding komt in tal van formaten en kleuren en met een brede waaier aan prestatiemogelijkheden. Voor de beginners onder ons is een wandvibrator het ideale opstapje. De toverstaf trakteert de clitoris op intense vibraties, maar kan ook als massagetool gebruikt worden om jezelf of je liefste te verwennen. Win-win! Liever een stapje ‘dieper’? Ga dan voor een vibrator die de vagina stimuleert. Sommige uitvoeringen beloven met hun lichte kromming beter bij de G-spot te kunnen: voor ongekend genot. Andere zijn voorzien van een extra hulpstukje dat de clitoris stimuleert. Voor wie all the way wil gaan zijn er krachtpatsers die de vagina, clitoris én anus prikkelen. Voor ieder wat wils dus!