Slechte punten of een mislukt huwelijk: steeds meer mensen organiseren een ‘faalfeest’. Dit zegt een expert

Een relatie die stuk loopt, slechte examenresultaten of die ene job niet krijgen: falen is een pijnlijk moment. Maar steeds vaker lijken studenten en volwassenen die ervaring te vieren met een schaamteloos ‘faalfeestje’. Is dat slim? Een klinisch psycholoog reageert. “Alleen maar feesten is nu ook niet de bedoeling.”

“Hoera, je hebt gefaald!” ‘Faalfeestjes’ lijken steeds meer een ding te worden. In ons land vierden Christophe en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ hun scheiding met een dikke party: zo’n ‘scheidingsfeest’ is stilaan minder zeldzaam.

In Los Angeles, Amerika, organiseert studieadviseur Lynda McGee ‘afwijzingsfeesten’ voor studenten die niet zijn toegelaten tot een universiteit of hogeschool. Ze vraagt haar studenten hun afwijzingsbrief uit te printen, om ze daarna ceremonieel door de papierversnipperaar te laten vernietigen. “Tja, er is geen voldoening in het verwijderen van een e-mail”, zegt ze lachend tegen The New York Times.

Het gebeurt steeds vaker: mensen die bijeenkomen om over hun faalervaringen te vertellen, zegt ook Leslie Hodge, klinisch psycholoog bij praktijk Strong Mind. “Ik merk dat mensen steeds opener over hun afwijzingen durven praten. Ondernemers, bijvoorbeeld, organiseren nu frequent bijeenkomsten om samen hun groeiproces na een gefaalde ervaring bespreken.”

“Je beseft dat je niet de enige bent”

Misschien moeten we met z’n allen vaker zo’n faalfeestje organiseren. “Ik vind het zeker een positief concept”, zegt Hodge. “Onze maatschappij beschouwt falen nog steeds als iets negatief. We zijn erg gericht op succes en vooruitgang, en falen is nog een taboe. Dat is jammer, want afwijzing hoort bij het leven. Faalmomenten vieren haalt ze uit de taboesfeer en laat mensen toe om zich kwetsbaarder op te stellen.”

Falen moet wel iets zijn waaruit je leert. Het mag niet gratuit gebeuren Klinisch psycholoog Leslie Hodge , Strong Mind

“Een ander positief punt is dat je door zo'n feestje beseft dat je niet de enige bent die weleens faalt. En je kan leren uit de verhalen van anderen. Hoe gingen zij om met hun faalervaring? Hoe zijn ze erdoor gegroeid? Er een rituaal aan koppelen, zoals een afwijzingsbrief vernietigen, helpt bovendien bij het acceptatieproces. Zo laat je die slechte ervaring — letterlijk — los.”

En wat is het recept voor een geslaagd faalfeest?

“Als je samenkomt om een faalmoment te vieren, is het vooral belangrijk dat je een open, empathische sfeer creëert waarin iedereen kan delen wat hij of zij wil. Niemand mag zich geforceerd voelen om het volledige verhaal achter een faalervaring te vertellen. Gewoon al aanwezig zijn en luisteren naar anderen kan fijn zijn.”

En er zijn ook valkuilen. “Falen moet iets zijn waaruit je leert”, zegt Hodge. “Het mag niet gratuit gebeuren. Het is dus niet de bedoeling dat je viert en je er verder niets van aantrekt. Reflecteer over die negatieve ervaring, bedenk hoe je het de volgende keer anders kunt aanpakken en probeer te groeien als persoon. Na zo’n reflectiemoment, kan je uiteraard samen vieren en dansen om de negativiteit achter je te laten.”

Wil je zelf een faalfeest organiseren? Dan kun je altijd rekenen op de hulp van sociale media. “Plaats een bericht online waarbij je een oproep doet naar mensen die ook al met afwijzing te maken kregen. Probeer het zo breed mogelijk te trekken, zodat veel mensen zich erin kunnen herkennen en erover willen praten”, aldus Hodge.

Tot slot geeft ze nog mee dat het minstens even belangrijk is dat je na een afwijzing ook op je sociaal netwerk kan rekenen. “Een faalfeestje is leuk, maar het is in eerste instantie belangrijk dat je jouw omgeving erover kunt aanspreken. Wissel ervaringen uit met je familie, vrienden of kennissen. Je kan het dus groots aanpakken en naar een feestje gaan of het kleiner bekijken en met jouw naasten erover spreken. Het belangrijkste is dat we leren om niet enkel succes te omarmen, maar ook het falen.”

