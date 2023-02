Slechte concentratie? Misschien heb je ‘brain fog’. Neuroloog: “Je levensstijl heeft een invloed”

“Ik vergat etentjes en afspraken.” K3'tje Hanne en Emma hebben zwanger­schaps­de­men­tie: wat is dat?

K3'tje Hanne is sinds haar zwangerschap extra vergeetachtig. “Ja, ’t is echt een probleem”, zeggen Marthe en Julia. Veel zwangere vrouwen krijgen te maken met zo’n mom brain. Ook Emma (26) vertelt hoe haar geheugen haar soms op cruciale momenten in de steek liet. “Op een zomerdag stond ik aan het tankstation en wist ik niet meer welke brandstof ik moest tanken.” Neuroloog Jan Versijpt legt uit wat ‘zwangerschapsdementie’ veroorzaakt en of je er iets tegen kan doen.

