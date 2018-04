Slecht geslapen? Dan moet je deze week misschien wat liever zijn tegen je collega’s Liesbeth De Corte

23 april 2018

07u07 1 Nina Heb jij de hele nacht liggen woelen in bed? Dat heeft misschien te maken met die ene koffie die je zo laat op de avond nog hebt gedronken of het bingewatchen van een serie dat langer duurde dan verwacht, maar de kans is ook groot dat er nog een andere reden is. Volgens een nieuwe studie speelt je gedrag op de werkvloer ook een rol.

Krijg je spontaan de neiging om met je ogen te rollen als die ene collega een uitleg begint over haar zoveelste detoxkuur? Dan denk je in het vervolg toch beter twee keer na. In een onderzoek, dat gepubliceerd is in het vakblad Journal of Applied Psychology, staat te lezen dat vriendelijk zijn tegen andere werknemers een resem voordelen heeft. De kans zit er in dat het zelfs bepaalt hoe goed je slaapt.

Drie testen

Wetenschappers van de University of Iowa hadden 600 mensen uit Amerika en China opgetrommeld om mee te werken aan drie onderzoeken. Bij de eerste twee testen moesten ze tien dagen lang noteren hoe goed ze hadden geslapen én tot in de puntjes vertellen hoe ze zich hadden gedragen op de werkvloer.

Wat blijkt? Mensen die roddelden, grof hadden gereageerd op een collega of de schuld in de schoenen hadden gestoken van iemand anders, dachten ’s avonds meer na over hun werk. Bovendien hadden ze ook een slechtere nachtrust.

In de derde studie werd aan de proefpersonen gevraagd om bepaalde gebeurtenissen voor de geest te halen. Sommigen moesten terugdenken aan een moment dat ze iets mispeuterd hadden op kantoor, anderen aan een routinetaak. Ook de mensen uit die eerste groep konden achteraf moeilijker slaap vatten.

Stress

“Als mensen hun slechte kantjes laten zien op het werk, beseffen ze maar al te goed dat zulke exploten hun goed imago beschadigen. En dat bezorgt hen stress,” legt hoofdonderzoeker Zhenyu Yuan uit. “Bijgevolg liggen ze een hele nacht te piekeren, waardoor ze moeilijk in slaap vallen en onrustig dromen.”