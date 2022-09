Slapen met een knuffel? Deze 4 volwassenen doen het nog altijd: “Als ik alleen thuis ben, zit hij mee aan tafel”

Wanneer een kind gaat slapen, is dat meestal met een knuffel onder de arm. Naar dromenland zonder? Geen sprake van. Maar niet alleen voor kinderen betekent een knuffel in hun slaaproutine veel. Ook voor sommige volwassenen. Monique (37), Jade (26), Bo (37) en Jeremy (26) slapen nog elke avond met een knuffel. “Ik zou hem zelfs in een gouden kistje willen stoppen.”

Knuffels zijn vaak zoveel meer dan een pluche dier of een tetradoek. Ze geven warmte, bieden een schouder(tje) om op te huilen en zijn een vaste waarde in bed. Want net zoals kinderen slapen ook heel wat volwassenen nog met een knuffel. Sommigen dommelen zelfs nog elke avond in met hun geboorteknuffel bij de hand, anderen vonden hun zachte houvast pas op latere leeftijd.

Monique (37) slaapt al 33 jaar met ‘Mamabeer’

Volledig scherm Monique Suykerbuyk met haar honden en Mamabeer. © Xavier Piron / Photonews

“Ik kreeg Mamabeer, een grote pluche teddybeer, met Sinterklaas. Ik was toen vier jaar. Dat moment herinner ik mij nog heel levendig. Er stonden heel wat cadeautjes klaar, maar mijn oog viel meteen op de knuffel. Ik weet zelfs niet meer wat de Sint toen nog heeft gebracht”, lacht Monique Suykerbuyk.

De twee kregen meteen een speciale band. “Voor ik Mamabeer kreeg, sliep ik met mijn geboorteknuffel, een hondje. Maar daar had ik niet hetzelfde gevoel bij. Met Mamabeer was het liefde op het eerste zicht. Ik denk dat dat onbewust kwam door het overlijden van mijn broer en zus. Zij zijn op jonge leeftijd heel kort na elkaar gestorven. Mamabeer bracht mij troost.”

Quote Mijn partner vindt het net heel schattig. Monique

Sindsdien slaapt Monique altijd met haar knuffel in haar armen. “Zonder Mamabeer in slaap vallen lukt niet. Ze geeft me geborgenheid, een veilig en vertrouwd gevoel.” Ook de partner van Monique vindt het geen probleem dat ze ‘met drie’ in bed liggen. “Hij vindt dat net heel schattig”, lacht Monique.

Maar met leeftijd komt ook slijtage. En dat is voor Mamabeer na 33 jaar niet anders. “Mijn hond heeft ooit eens geknabbeld aan haar pootjes. Dat was een drama. Gelukkig is ze toen wel goed opgelapt. Mijn mama heeft al eens voorgesteld om haar na al die tijd opnieuw te stofferen, maar dat wil ik echt niet. Ik probeer haar ook zo weinig mogelijk in het wasmachine te stoppen. Ik ben bang dat ze er dan gehavend uitkomt.”

Jades (26) Tijgertje sliep al in 100 hotels

Volledig scherm © Xavier Piron / Photonews

Wanneer Jade Vermant geboren wordt, krijgt ze een teddybeer cadeau. Daar slaapt ze al van kleins af aan mee, maar haar knuffelberg werd alleen maar groter. In Disneyland kocht ze ooit Tijgertje, van Winnie de Pooh. “Die ligt ook al een hele lange tijd in mijn bed. Al is een bruin beertje dat ik ooit gratis kreeg in een speelgoedwinkel tegenwoordig mijn favoriet.”

Eén speciale knuffel heeft Jade dus niet. “Ik heb zo mijn lievelingetjes. Ik moet gewoon iets vast hebben wanneer ik in slaap val. Dan voel ik mij veilig.” Ook overdag heeft Jade haar knuffel graag dichtbij. “Als ik alleen thuis ben, dan zet ik mijn knuffel soms mee aan tafel. Ben ik ziek, dan zit hij naast mij in de zetel. Ook op reis gaat mijn knuffel altijd mee. Ik heb er zelfs een traditie van gemaakt om in elk hotel een foto te maken van mijn knuffel(s) op bed”, lacht ze.

Volledig scherm © Jade Vermant

Waarom de pluche beesten voor Jade zo belangrijk zijn, kan ze goed uitleggen. “Een knuffel is voor mij een beestje vol herinneringen. Ik zou die echt in een glazen kistje willen beschermen. Tijgertje en de bruine beer zijn er gewoon altijd. Ik zou niet meer zonder kunnen. Mocht ik ze ooit vergeten wanneer ik ergens ga slapen, dan keer ik gewoon terug.”

Jeremy (26) kocht een knuffel voor zijn slapeloosheid

Volledig scherm Jeremy. © Xavier Piron / Photo News

Jeremy Verhestraeten sliep lange tijd zonder knuffel. Maar toen hij moeite kreeg met slapen, ging hij online op zoek naar een oplossing. “Ik kwam op een website terecht die aanraadde om toch eens met een knuffel te slapen. Ik ben er toen meteen een gaan kopen die groot genoeg was om ’s nachts vast te houden. Het werd Tijgertje, een knuffel van zo’n 70 cm.”

Quote Als het je helpt te slapen, is het toch helemaal niks om je voor te schamen. Jeremy

Jeremy heeft nog andere knuffels van vroeger, maar Tijgertje werd meteen zijn favoriet. “Ik slaap nu al zo’n zes maanden met die knuffel en slaap echt beter sinds hij er is. Het voelt gewoon heel veilig en comfortabel met hem in mijn buurt. Hij ligt ook niet zomaar in mijn bed, ik neem hem echt vast.” Wanneer Jeremy niet in zijn eigen bed slaapt, gaat de knuffel niet mee. “Ik hou hem het liefste thuis. Hij past toch niet in mijn koffer (lacht).”

Of die beslissing ook te maken heeft met schaamte? “Neen, absoluut niet”, zegt Jeremy. “‘Volwassenen slapen niet met een knuffel’, hoor ik vaak. Maar het is helemaal niet nodig om je ervoor te schamen. Als het jou ook kan helpen, twijfel dan niet om er een te kopen. Ik ben heel blij dat ik die stap heb gezet.” Toch weet Jeremy niet of hij voor altijd met Tijgertje zal indommelen. “Stel dat ik ooit iemand tegenkom… Dat zal ik dan wel zien. Maar voor nu blijft hij gewoon bij mij.”

Sinds Bo (37) in een depressie belandde, betekent haar konijntje alles

Volledig scherm Bo Costenoble met haar konijntje. © Florian Van Eenoo / Photo News

“Ik sliep nooit met een knuffel, tot twee jaar geleden”, zegt Bo Costenoble. “In die periode belandde ik in een zware depressie. Ik voelde mij zo alleen en dacht dat een knuffel weleens zou kunnen helpen tegen die eenzaamheid. Ik kocht daarom een konijn dat je kan opwarmen. Sindsdien kan ik niet meer zonder.”

Elke avond valt Bo in slaap met het konijntje dicht tegen haar hart aangedrukt. “Sindsdien slaap ik veel beter. Het geeft mij een warm gevoel van nabijheid en troost. Ik ben ook een paar keer opgenomen voor mijn depressie. Er mocht weinig bezoek komen door de coronapandemie. Mijn kinderen miste ik vreselijk. Mijn knuffel heeft dat verdriet voor een stukje beter gemaakt. Hij was echt een houvast.”

Ondanks dat Bo niet meer zonder haar knuffel kan, had ze nooit verwacht dat een pluche beest zoveel kon betekenen. “Je denkt niet dat volwassenen daar nog nood aan hebben. Er heerst nog altijd een soort taboe. Ook mijn partner en kinderen vonden het raar toen ik met een knuffel thuiskwam. Maar toen merkten ze dat het mij rust brengt. Mijn partner heeft er in de slaapkamer ook nooit moeilijk over gedaan. Al zijn er natuurlijk momenten dat de knuffel moet verdwijnen (lacht).”

