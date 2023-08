Slapeloze nachten door de warmte? Experts tippen wat je kan doen: “Zo verbeter je je bedklimaat”

De temperaturen stijgen en de zon is weer daar. Leuk als je een terrasje wil meepikken, minder leuk als je urenlang ligt te woelen in bed door de warmte. Enter: verkoelend beddengoed. Een bedlinnen- en slaapexpert leggen uit wat de voordelen en beste opties zijn. “Deze stof is zachter én beter voor de huid.”

De kwakkelzomer lijkt eindelijk voorbij. Fijn, maar bij warm weer horen helaas ook slapeloze nachten. Gelukkig kom je met het juiste beddengoed al een heel eind, want het ene stofje is frisser dan een ander.

“Verkoelend beddengoed is beddengoed dat, door de stof en de wijze waarop het geweven is, optimaal is om het fris te houden tijdens warme nachten”, legt slaapexperte Francis Lanen uit. “Het is vooral populair bij dames in de overgang, en mensen die makkelijk zweten.

Dit zijn de opties voor een frisse nacht

“Wat je vooral wil vermijden zijn synthetische materialen", aldus bedlinnenexpert Victore Vermote van slaapspeciaalzaak De Nachtwacht. “Daar ga je juist meer van zweten.”

Bij warm weer dragen we graag linnen jurken, hemden en broeken, omdat de dunne stof fris aanvoelt. Hetzelfde geldt voor lakens, zegt Vermote. “Vooral lakens van honderd procent linnen zijn een echte hype de laatste tijd. Niet alleen in de mode, maar ook in de interieurwereld.”

Links: slaapexperte Francis Lanen. Rechts: bedlinnenexperte Victore Vermote.

“Linnen is niet goedkoop, maar heeft een aantal grote voordelen. Het heeft een heel hoge absorptiegraad. Voor iemand die vaak, veel en snel zweet tijdens het slapen, is deze stof dus zeker aangeraden.”

Naast het feit dat linnen veel vocht kan absorberen, is het materiaal ook nog eens een goede temperatuurregulator. “Met andere woorden: als je 's nachts toch terug afkoelt, houdt linnen je toch nog aangenaam warm.”

“Linnen is ook milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld katoen. Je moet de lakens wel op zestig graden wassen om ze volledig kiemvrij te krijgen. Een ander voordeel is dat je linnen lakens niet hoeft te strijken. Na het wassen en ophangen, kan je de lakens zo weer kreukloos op je bed leggen.”

Linnen kan ruw aanvoelen. Maar door je lakens in je droogkast te steken, kan je ze een iets zachtere touch geven Victore Vermote, Bedlinnenexpert

“Het heeft dan die zachte, toffe crunchy look”, vervolgt Vermote. Maar dat is meteen ook een nadeel van de stof. “De vezels van linnen voelen wat ruw aan, waardoor het iets minder comfortabel is om onder te slapen dan zachte katoen of zijde. Dit kan je wel deels verhelpen door je lakens in de droogkast te steken.”

“Zijde is aangenaam fris om in te slapen, en werkt eveneens absorberend. Dankzij het gladde karakter van de stof het comfortabeler om je te verleggen in bed, en is ook in - en uit bed stappen makkelijker. Een reden dat ouderen vaak voor zijde kiezen in plaats van stroever katoen.”

“Extra pluspunt: de stof wordt perfect verdragen door mensen met allergieën. Het is daarnaast ook zeer geschikt voor mensen met huidproblemen als acne of eczeem.”

De keerzijde is dat je zijde niet op hoge temperaturen mag wassen, door de eiwitten die erin zitten. “Je mag zijde evenmin in de zon laten drogen of liggen, want dan wordt de stof hard.”

“Zijde is een luxueuze, aangename stof, maar meteen ook het duurste. Satijn is ook een fijn stofje, maar zijde is net iets frisser, zachter en beter voor je huid”, aldus Vermote.

Foto ter illustratie.

“Tegenwoordig heb je ook bamboelakens. Deze zijn zeker het proberen waard: ze laten voldoende lucht door, nemen lichaamsvocht op en voelen prettig aan”, vertelt slaapexperte Lanen.

Al is tensel een betere keuze, volgens Vermote. “Tensel is tegenwoordig populairder. Net zoals bamboe komt het van een boom, de eucalyptus. Het neemt veel vocht op en is zeer aangenaam bij warmte temperaturen. Zij het als kussensloop, dekbedovertrek of hoeslaken ”

Extra pluspunt: het is ook een budgetvriendelijke optie.

Ook katoen is een zachte, lucht doorlatende stof die natuurlijk en goedkoper is. “Je hebt twee soorten: satijnkatoen en perkalkatoen. Het verschil zit ‘m in de weving”, zegt Vermote. “Satijnkantoen is veel warmer, omdat die dichter geweven is. Het is wel zachter en heeft meer glans. Perkalkatoen is opener van structuur door de manier waarop hij geweven, is en daardoor veel frisser om er onder te slapen in deze tijd van het jaar.”

Kortom: als je op zoek bent naar verkoelend beddengoed, is het belangrijk om rekening te houden met het materiaal. “Bij de beddenspeciaalzaak kun je vaak even met je handen aan de stof voelen om beter te kunnen kiezen wat je prettig vindt. Online of bij groothandels moet je op de naam afgaan, omdat het beddengoed allemaal voorverpakt in de winkels ligt”, zegt Francis Lanen nog.

Volledig scherm © Getty Images

Werkt dat echt voor een betere nachtrust? Dit zegt een slaapexpert

“Dankzij de natuurlijke materialen voorkomen deze soorten beddengoed oververhitting”, benadrukt de slaapexpert. “Bij warm weer zweet je veel, waardoor je veel vocht verliest. Dat kan er soms zelfs toe leiden dat je opstaat met hoofdpijn en lichte uitdrogingsverschijnselen.”

Als je lichaam het warm heeft, gaan er alarmbel­len af in je brein. Hierdoor word je (steeds) wakker Francis Lanen, Slaapexperte

De hamvraag: helpt verkoelend beddengoed écht om beter te slapen? “Absoluut”, bevestigt Lanen. “Je lichaamstemperatuur is een belangrijk meetpunt voor de biologische klok in je hersenen. Wanneer je lichaam het te warm heeft, vat je veel moeilijker slaap. Er gaan dan alarmbellen af in je brein, waardoor je (steeds) wakker wordt. Omdat je biologische klok (nog) geen gunstige slaapomstandigheden meet, kan je langer wakker liggen.”

“Wanneer je hoeslaken en bovenlaken dus meehelpen om je ‘bedklimaat’ te ventileren en je lichaamszweet op te nemen, geraak je de warmte beter kwijt en lukt het in slaap vallen ook makkelijker”, zegt ze.

