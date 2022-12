Slaap je beter in een koud bed door elektrisch deken of kersenpitkussen? Expert beoordeelt 7 geliefde trucjes

Na een heerlijk kerstfeest onder de wol kruipen is met de verwarming een graad lager heel wat minder gezellig. Gedoemd om in een koude slaapkamer te slapen? Een slaapexpert legt uit waarom dat nog niet zo slecht is en beoordeelt zeven trucjes om je ’s nachts warm te houden. Van lepeltje-lepeltje tot een warm bad voor bedtijd: wat werkt? “Een thermische pyjama is geen goed idee.”

Heel wat mensen zetten de verwarming gewoon uit in de slaapkamer, nu de energieprijzen de hoogte inschieten. “Daar ben ik heel blij om”, begint slaapexpert Annelies Smolders. “Ik zet soms zelfs het raam open wanneer het vriest: hoe kouder, hoe liever.”

Je hoort het goed: een koude kamer is niét nefast voor de nachtrust, integendeel zelfs. “Je mag natuurlijk niet tot -18 graden gaan, maar in een frisse kamer slaap je wel beter dan in een warme.”

Waarom een koude kamer geen slecht plan is

Temperatuur speelt een belangrijke rol bij onze slaapcyclus. “Een lage lichaamstemperatuur linkt ons lichaam aan een periode van slaap. Een hoge lichaamstemperatuur dan weer aan een wakkere periode. In de avond koelen we af om de slaap te vatten.”

Quote Het klopt dat wanneer je handen en voeten koud hebben, je de slaap minder snel kan vatten. Annelies Smolders, slaapexpert

“Een koude kamer trekt je lijf en brein al in de goede richting: die van de slaap. Het is goed als ons brein het juiste signaal krijgt door de afkoeling in een frisse kamer.” Maar vergis je niet: met ijsklompen onder de lakens kruipen, kan niet de bedoeling zijn, vindt ook Smolders. “Het klopt dat wanneer je handen en voeten koud hebben, je de slaap minder snel kan vatten.” Een gouden middenweg tussen niet te warm, noch te koud, is dus aangeraden. Maar hoe vermijd je dat je het te fris hebt zonder de verwarming aan te zetten?

1. Draag warme sokken of handschoenen

Vroeger droegen de mensen een slaapmuts wanneer ze naar bed gingen: geen slecht idee. “Zo'n muts zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Onze kruin, handen en voeten zijn immers onze stralingsapparaten”, legt Smolders uit. “De warmte wordt vooral via die drie ‘wegen’ uitgestoten, waarna onze lichaamstemperatuur daalt. Als je dus warme kousen draagt, zal jouw lichaam eerst die warmte opnemen en daarna afkoelen. Zo krijgt je lichaam het signaal om in de slaapfase te gaan.”

Quote Laat wat tijd tussen het bad en je bedtijd. Ik raad een uur of twee aan. Annelies Smolders, slaapexpert

Maar let op: kousen en handschoenen zorgen dan wel dat je sneller indommelt, tijdens de nacht kunnen ze je wakker maken omdat je té warm hebt. “Je lichaam wil doorheen de nacht de warmte verder uitstoten, maar dat lukt niet want je handen en voeten zijn ingepakt. Je krijgt zo problemen bij het doorslapen. Ik ben dus geen heel grote voorstander, want een doorlopende nachtrust is ook belangrijk.”

2. Neem een warm bad of voetbad voor bedtijd

“Hierdoor zet je de bloedvaten open”, zegt Smolders. “En dat helpt ook om de slaap te vatten. Laat wel voldoende tijd tussen het bad en je bedtijd, zodat je lichaam voldoende kan afkoelen. Dat is nodig om goed te slapen. Ik raad meestal een uur tot twee uur voor het slapengaan zo'n bad aan.”

3. Ga sporten voor het slapengaan

Annelies Smolders: “Dit doet hetzelfde als een bad. Als je sport, een saunaatje doet of een bad neemt, warm je heerlijk op. Hierdoor ga je een uur later méér afkoelen dan normaal en dat is heel nuttig om goed te slapen. Daarom werkt deze truc, alleen laat je opnieuw best een uurtje tussen.”

Volledig scherm Annelies Smolders.

4. Draag een thermische pyjama

“Fout”, zegt de slaapexpert. “Dat is veel te warm. Wat je wel kan doen, is laagjes van dekens op je leggen die je van het bed kan gooien als je het te warm krijgt. En je hebt geluk, want dat is ook een trend bij koppels: aparte dekentjes.”

Quote Seks zorgt voor een roes en ontspan­ning. Zeker bij mannen, want na de zaadlozing komt het stofje prolactine vrij. Annelies Smolders, slaapexpert

5. Lepeltjesgewijs

Het ligt voor de hand: wie kou heeft, kruipt gewoon heerlijk tegen zijn partner aan. Liever niet, klinkt het. “Uit de praktijk hoor ik meestal dat dit net wríngt. Je partner heeft het bijvoorbeeld veel te warm, waardoor je verder uit elkaar wil liggen. Of omgekeerd: de koude voeten storen je.”

Volledig scherm © ThinkStock

Maar goed nieuws, want wat wel helpt voor een goede nachtrust, is seks. “Seks zorgt voor een roes en ontspanning. Zeker bij mannen, want na de zaadlozing komt het stofje prolactine vrij, waar je beter van in slaap valt.”

6. Eet comfortfood

“Comfortfood met suikers en koolhydraten leidt tot een zware vertering, waardoor je lichaam ook zal opwarmen en je daarna meer slaperigheid zal voelen. Iemand die shiftwerk doet, raad ik daarom aan om als avondeten koolhydraatarm te eten, zodat die nog een hele nachtshift verder kan zonder al te veel slaperigheid en geeuwen.”

Quote Neem een kersenpit­kus­sen­tje mee. Daar ontspan je van en het voordeel is dat zo'n kussen mee afkoelt. Annelies Smolders, slaapexpert

Maar of je eten dan als slaaptrucje kan zien? “Je mag er dan wel van opwarmen, toch is vlak voor bed eten geen goed idee. Want dan moet je alles nog verteren en slaap je slechter.”

7. Maak het cosy

De ultieme tip voor wie niet nog een uur wil liggen woelen met koude voeten? “Zorg dat je in een warm en fijn bed kan stappen”, zegt Smolders. “Voorzie aparte dekentjes en gebruik een elektrische deken dat je afzet eens je in bed stapt. Of neem een kersenpitkussentje mee. Daar ontspan je van en het voordeel is dat zo'n kussen mee afkoelt, wat belangrijk is voor jouw lichaamstemperatuur.”

Lees ook: