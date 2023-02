Singles voelen de druk van de ‘singles tax’ en dat verandert hun mening over de rekening splitten

We hoeven het je niet meer te vertellen: het leven wordt steeds duurder. En terwijl koppels de kosten nog onderling kunnen verdelen, is dat voor singles niet zo. Uit een recent onderzoek van Amerikaans zakentijdschrift Forbes blijkt dat zo’n 93 procent van de singles financiële lasten ondervindt. Vooral de huur, boodschappen en voorzieningen als gas, elektriciteit en water vallen hen zwaar. Maar ook op reis gaan of iets simpel als een Netflixabonnement is een dure kost voor alleenstaanden.

Dat zou volgens Forbes mee verklaren waarom het gedrag van datende singles verandert. Eén concreet voorbeeld: de rekening delen op restaurant — en elders — zou stilaan weer de nieuwe norm worden.

Splitsen of niet splitsen?

Wat twee singles met de rekening doen op hun date verdeelt al decennia de meningen. Sommigen vinden dat een man altijd hoort te betalen. Andere zeggen dan weer dat de kosten gelijk verdelen het eerlijkst is en nog anderen zeggen dat vrouwen zelfstandig genoeg zijn om voor beiden te kunnen afrekenen. Het hangt er vooral van af wat voor elke partij financieel haalbaar is en wat er volgens de bepaalde etiquette in die context ‘hoort’.

Zo wordt het splitsen van de kosten op een romantisch rendez-vous soms zelfs als onbeleefd gezien in landen als Zweden, Mexico, Frankrijk, Griekenland of delen van Spanje. Bij ons en vooral bij onze noorderburen, maar ook onder andere in Amerika, Groot-Brittannië en Noorwegen is het splitsen van de rekening wel vaak geaccepteerd, volgens internationaal reismedium Matador Network.

Een lief is het antwoord op veel (financiële) zorgen, voor sommige singles

Wel of niet de rekening splitten wordt nu voor veel singles een dwingendere vraag. Want deze duurdere tijden komen voor hen met een ‘singles tax’, schrijft zakentijdschrift Forbes. Dat bevestigt ook de survey van het magazine bij 1.008 Amerikaanse volwassenen, zowel single als niet-single.

Quote De kosten kunnen delen zou geen reden mogen zijn om in een ongelukki­ge relatie te blijven. Financieel adviseur Judi Leahy

Als een oplossing voor de ‘singles tax’, blijkt uit de bevraging dat meer dan een derde van de alleenstaanden hun rekeningen met andere mensen probeert te delen. En niet alleen met love interests: ook met ouders, huisgenoten of broers/zussen. Bijna 3 op de 10 van de singles die dit doen, geloven dat ze de ‘singles tax’ zo overwonnen hebben en niet meer zouden sparen als ze een relatie hadden.

Eén op de drie van de bevraagden geeft daarnaast toe dat ze langer in een relatie blijven omdat hen dat toelaat om de kosten te delen. Daarnaast beschouwen sommigen een huwelijk of wettelijk samenwonen als financieel voordeliger. “Maar dat is nog geen reden om in een ongelukkige relatie te blijven”, zegt financieel adviseur Judi Leahy aan Forbes.

Toch zou een beetje financiële hulp van je wederhelft wel een mooie hulp zijn, zeggen singles. En de reden waarom ze een relatie willen, zo zegt 31 procent.

