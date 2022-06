Singles vinden voor ‘casual’ seks steeds meer hun weg naar datingapps: dit zijn de 5 populairste

Datingapps zijn er in alle vormen en maten. Voor wie niet de liefde van z’n leven, maar wel eenmalige avontuurtjes zoekt, is er goed nieuws. Er bestaan een aantal nieuwe, vrijblijvende apps die ‘casual’ seks even makkelijk maken als het bestellen van een pizza. Bij wijze van spreken, uiteraard. Zin om los te gaan met no strings attached ? We geven een overzicht.

Kasual

De app heette eerst Yumi, maar werd toen, toepasselijk, Kasual gedoopt. En zoals de titel doet vermoeden doelt deze (gratis) app specifiek op mensen die op zoek zijn naar louter seks. Het platform, dat al zo’n 5 miljoen gebruikers heeft, verzamelt naar eigen zeggen geen persoonlijke informatie, om de privacy van zijn gebruikers te respecteren. Het enige dat Kasual nodig heeft, is jouw locatie en interesses, zodat de slimme app je kan matchen met andere locals. Wanneer iemand jou leuk lijkt, kan je een kaart omdraaien. Als de andere persoon hetzelfde doet, dan matchen jullie en kan de pret beginnen.

Sniffies

Sniffies is een ‘meetup’-app uitsluitend voor homoseksuele, biseksuele en bi-nieuwsgierige mannen. De startpagina ziet eruit als een kaart en toont via torso’s welke mannen in de buurt de app ook gebruiken. Via die kaart krijg je ook een overzicht van de verzamelspots of ‘cruising spots’: de plekken waar een gebruiker rondwandelt of -rijdt op zoek naar een seksuele partner. “Cruising gebeurt overal”, zegt chief marketing officer Eli Martin. “Sniffies probeert die cultuur te versterken door middel van technologie.”

Je kan je zowel anoniem als met je eigen identiteit registreren. Want de app doet wat de meeste platforms niet doen: seks aanbieden zonder er doekjes om te winden.

Volledig scherm Datingapps Hud, Sniffies en Kasual. © Websites Hud, Sniffies en Kasual

HUD

De HUD-app is een datingapp met wereldwijd meer dan 10 miljoen gebruikers. Je kan er nieuwe vrienden, dates of gewoon een casual avontuurtje vinden. In plaats van eindeloos te hoeven swipen, zie je ook bij dit platform een kaart met alle mogelijke matches in de buurt.

De app heeft ook nog een andere troef: The Bedroom. Daarop kunnen gebruikers hun voorkeuren tussen de lakens aangeven, zodat je match meteen weet wat jij niet of net wel héél leuk vindt.

Blendr

Een datingapp met iets meer diepgang dan Tinder, is Blendr. De app heeft namelijk de functie ‘Matchspel’, waarbij je profielen kan beoordelen die Blendr voor jou heeft uitgekozen op basis van je interesses, leeftijd, … Maar je kan ook zelf op zoek gaan naar jouw potentiële match door te filteren op ‘Leden in de buurt’. Dan krijg je een lijst van de gebruikers in een bepaalde straal om je heen.

Het match-principe is wel hetzelfde als bij Tinder. Swipe je allebei naar rechts? Dan is er een wederzijdse interesse. Het handige aan deze app is dat je ook kan zien wie je profiel heeft bezocht en wanneer jouw gesprekspartner jouw bericht heeft gelezen. Slim, toch?

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Pure

Pure is een internationale datingapp waarbij je volledig anoniem bent én blijft — perfect dus voor een avontuurtje zonder verplichtingen. Je moet enkel je geslacht en locatie aangeven en waar je precies naar op zoek bent. Aan de hand van een leuke quote of uitspraak op je profiel licht je toch een tipje van de sluier op. Wanneer je matcht met iemand, kan je maximaal een uur met die persoon chatten. Geen zorgen: je hoeft niet met een volstrekte vreemde af te spreken. Eens gematcht kan je vanuit je persoonlijke album op de app in de chat wel foto’s delen met elkaar.

Door de private werking van Pure zijn de gebruikers erg open over hun fantasieën en verlangens, en da’s een groot voordeel. De name of the game in dit geval is dus opnieuw pure casual seks.

