Singles vinden slechte spelling (zowizo) een grotere afknapper dan slechte seks Margo Verhasselt

25 april 2018

12u07

Bron: nypost 1 Nina Oh, het digitale tijdperk. Liefdesbrieven worden berichtjes, strandwandelingen worden gesprekken op Skype. Maar wat als jouw nieuwe vlam plotseling niet meer antwoordt en van de aardbol lijkt te verdwijnen? Dan kan het zijn dat je een fout berichtje stuurde. Volgens online datingwebsite Plenty of Fish is een foutje maken in je spelling of grammatica voor de veeleisende single van tegenwoordig, een grotere afknapper dan een slecht avontuurtje onder de lakens.

De site bevroeg 2.000 achttienjarige singles over wat ze nu juist het vervelendst vonden tijdens het chatten in de app. En een oude cliché leek nog steeds de kop op te steken, romantiek is nog niet dood mensen, 74% van de jongeren gaat nog steeds op zoek naar iemand waar ze uren mee kunnen praten, en verkiezen dat nog boven fysieke aantrekkingskracht. 83% van de singles meende dat goede conversaties op de app ervoor zorgden dat je later op de date in het echte leven een betere klik had.

Maar er zit een addertje onder het gras. Want in die berichtjes, die naar een eind-goed-al-goed-verhaal kunnen leiden, sluipen soms foutjes. En die worden niet zo gemakkelijk vergeven. De singles gaven 3 grote fouten aan.

Grammatica en spelling. 58% vindt dat slechte grammatica een grotere afknapper is dan slechte seks. Dus doe jezelf een plezier, en lees dat berichtje twee keer na voor je op 'verzenden' klikt. Of haal het door een spellingcheck, zorg gewoon dat er geen fouten instaan. Je kan zo maar eens de liefde van je leven kwijtspelen.

De meest irritante fouten: 'ik vindt jou ook leuk.' 'Moeten we zowizo nog een keer doen!' 'Jij vindt dat ook? Wat een verassing!'

Het duurt te lang voor je antwoordt. Probeer niet hard to get te spelen en drie dagen te wachten voor je iemand antwoordt wanneer je die persoon leuk vindt. De tijd dat dit als 'mysterieus' en 'sexy' werd bekeken zijn voorbij. Drie op vier singles gaf aan het vervelend te vinden wanneer ze dagenlang op een antwoord moeten wachten. Sterker nog, 89% vertelde dat ze binnen de 12 uur antwoorden wanneer ze interesse hebben en 23% antwoordt meteen. "Mensen interpreteren snel antwoorden als een teken van interesse en wanneer ze dagenlang niets van je horen, gaan ze ervan uit dat je niet geïnteresseerd bent," schrijft Celeste Headlee, schrijfster van het boek 'We Need To Talk - How To Have Better Conversations' in het rapport.

Je gebruikt expliciete emoji's. Heren, we moeten eerlijk zijn, we ontvangen écht niet graag foto's van jullie jonge heer, dus laat die aubergine emoji ook maar achterwege. 75% van de ondervraagden vertelde geen enorme fan te zijn van emoji's en al zeker niet wanneer ze een dubbele betekenis hebben. Emoji's die het wel goed doen zijn het knipoogje (55%), kussend gezichtje (43%) en de hart oogjes (41%).

Heb je deze drie vermeden? Goed bezig! Dan is het nu tijd om te focussen op een goede openingszin. Volgens het onderzoek krijg je het vaakst antwoord wanneer je gaat reageren op een gedeelde interesse of gebeurtenis (werkt in 60% van de gevallen), maar je kan ook altijd gaan voor een complimentje (18% van de ondervraagden vond dit leuk) of ze proberen over te winnen met humor of een leuk verhaal (15%).