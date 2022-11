Single mannen willen hun toxische gewoontes afleren, toont studie naar datingtrends voor 2023

‘New year, new me’, luidt het bekende mantra. Maak daar maar ‘new year, new men’ van, zeggen ze bij Bumble. De datingapp besloot voor het eind van 2022 een grote survey te doen bij 143.000 gebruikers en uit de resultaten blijkt dat veel single mannen zichzelf voornemen om aan zichzelf te werken in het nieuwe jaar.

Emoties tonen mág (of moet zelfs)

Zo zegt 74 procent van de mannen dat ze hun gedrag onder de loep genomen hebben en nu beseffen welke toxische mannelijke gewoontes ze beter afleren. Hoe ze dat precies zien? Bijna vier op de tien antwoorden dat ze nu al “meer over hun gevoelens praten met hun mannelijke vrienden”. Plus, de helft van alle mannen gelooft dat ook genderstereotypes afzweren hen ten goede zal komen in de liefde.

Quote Gesprekken die vroeger in de liefde eerder taboe waren, willen meer mensen volgend jaar openlijk hebben. Naomi Walkland, Europese vicepresident van Bumble

Emotionele openheid bij mannen belooft aan te slaan, of toch bij een op de twee daters, volgens Bumble. 52 procent van alle gebruikers belooft immers dat ze het genderstereotype dat ‘mannen geen emoties mogen tonen, omdat ze anders zwak lijken’ actief willen tegenstreven. Dat zou in elke relatie een gezonde connectie ten goede komen.

“We zien daarnaast dat mensen die daten het steeds belangrijker vinden om hun grenzen te definiëren en duidelijk aan te geven”, zegt Europese vicepresident van Bumble, Naomi Walkland. “Dat kunnen emotionele grenzen zijn, zoals eerlijk zijn over wat ze willen of aandacht hebben voor ‘groene’ of ‘rode vlaggen’ bij hun dates. Of fysieke of financiële grenzen. Vroeger waren zulke gesprekken eerder taboe, volgend jaar willen meer mensen ze openlijk hebben.”

Altijd hard aan het werk? Da’s niet meer zo aantrekkelijk

Rust en ontspanning beloven in 2023 ook hoog op het lijstje te staan van singles. Zo stelt 54 procent van hen dat ze in de toekomst meer belang willen hechten aan iemands werk-levensbalans dan aan zijn of haar carrière. Een op de tien wil ook niet meer daten met iemand die een heel veeleisende job heeft en een op de twee wil bewust meer ruimte maken voor rust in het leven.

Maar verder willen singles volgend jaar hun eisen vooral verlagen, klinkt het. Een op de drie hoopt meer open te staan om iemand te daten die niet meteen zijn of haar ‘type' is. En wat de anderen denken van wie ze daten? Daar wil een op de vier singles zich niks meer van aantrekken.

Lees ook: