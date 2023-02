Sinds ‘Emily in Paris’ wil iedereen een LED-gezichtsmasker. Is dat gezond? “Goed tegen grote poriën”

Ook deze 52 lezeressen kregen al met bodysha­ming te maken: “Nu ik vermagerd ben, vinden ze mijn gezicht ‘te mager’”

“Als ze mijn buik zien, zeggen ze: ‘O, ben je zwanger misschien?’” Niet alleen de Nederlandse kroonprinses Amalia (19) of BV's als Pommeline Tillière, Kato Callebaut en Julie Van den Steen maakten het al mee. Bodyshaming overkomt ook héél wat Vlaamse vrouwen, merkten we toen we onze lezeressen om een reactie vroegen. “Ik kreeg opmerkingen als: ‘Daar is de dikke zus.’”

